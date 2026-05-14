La Cámara de Representantes rechazó limitar la guerra contra Irán y respaldó la postura de Trump

La resolución impulsada por los demócratas buscaba impedir que el presidente continuara las operaciones militares sin autorización del Congreso. La votación terminó empatada.

Hoy 22:59

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este jueves una resolución presentada por legisladores demócratas que buscaba frenar la continuidad de la guerra contra Irán sin autorización formal del Congreso.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La votación terminó empatada 212 a 212, por lo que la iniciativa no logró avanzar y significó un respaldo político para el presidente Donald Trump, quien mantiene las operaciones militares en Medio Oriente.

La propuesta intentaba limitar las facultades del mandatario y obligarlo a obtener aval legislativo para continuar las hostilidades. Sin embargo, el resultado dejó nuevamente expuestas las divisiones políticas dentro del Congreso estadounidense.

Tres legisladores republicanos votaron junto a los demócratas a favor de la resolución, mientras que un representante demócrata se pronunció en contra del proyecto.

Durante el debate, dirigentes opositores sostuvieron que la Constitución de Estados Unidos establece que solo el Congreso tiene la potestad de declarar la guerra y advirtieron sobre el riesgo de un conflicto prolongado sin una estrategia clara.

Además, varios legisladores vincularon el conflicto con el impacto económico interno y señalaron que desde el inicio de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra Irán aumentaron los precios de combustibles y alimentos.

Desde la Casa Blanca y el oficialismo republicano defendieron la legalidad de las decisiones tomadas por Trump y aseguraron que el presidente actuó dentro de sus atribuciones como comandante en jefe frente a amenazas consideradas inminentes.