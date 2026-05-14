Añatuya: conductor chocó a dos mujeres, las dejó heridas y se dio a la fuga

Un automovilista imprudente provocó un violento accidente en la intersección de Lugones y 25 de Mayo tras intentar una maniobra prohibida.

Hoy 23:04

La noche de este jueves en el Barrio Platense Oeste de Añatuya se transformó en una escena de caos y angustia. Un automóvil protagonizó un grave siniestro vial al intentar girar en contramano por la calle Lugones, impactando de lleno contra una motocicleta en la que circulaban dos mujeres.

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Según los primeros reportes recogidos en el lugar, la motocicleta se desplazaba de norte a sur por la Avenida 25 de Mayo cuando fue sorprendida por el vehículo mayor. Tras el impacto, y lejos de prestar auxilio a las víctimas, el conductor del auto aceleró y se dio a la fuga, dejando a las mujeres tendidas en el asfalto.

Vecinos que presenciaron la secuencia dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia.

El personal de la ambulancia municipal llegó al lugar para estabilizar a las heridas. Ambas mujeres fueron derivadas al Hospital Zonal con lesiones de diversas consideración.

Efectivos de la Comisaría local trabajan en el sector realizando las pericias correspondientes.

La policía ya se encuentra revisando posibles cámaras de seguridad en las inmediaciones y tomando testimonios para identificar el vehículo y dar con el paradero del conductor que, además de la infracción vial por circular en contramano, ahora enfrenta cargos por abandono de persona.