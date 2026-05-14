Quimsa le ganó a Instituto en Córdoba y quedó a un paso de las semis

La Fusión se hizo fuerte como visitante y se impuso 78 a 66 en el tercer juego de los cuartos de final de la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 23:13

Quimsa se quedó con el tercer juego de la serie de cuartos de final por 78/66 en Córdoba y quedó a un paso de las semis. Leonardo Lema fue clave con 20 puntos y 10 rebotes.

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La Fusión abrió el juego con Robinson anotando 10 puntos consecutivos, el conjunto cordobés lo emparejó con triples de Vildoza. Monacchi tomó el protagonista de las ofensivas en Instituto, pero un doble con foul de Solanas le daba el primero a la visita 24/23.

En duelo siguió palo a palo hasta que Quimsa ajustó la defensa sobre el cierre del primer tiempo, además sumó con Lema y Figueredo para establecer el 41 a 35.

Luego del descanso el juego interno de Saiz fue efectivo junto a un triple de Copello para levantar a la Gloria, los dirigidos por Victoriano encontraron respuestas con un buen ingreso de Orresta y con Lema como mejor carta ofensiva, a falta de diez minutos lo ganaba Quimsa 54 a 47.

En el cierre el santiagueño lo aseguró con Solanas y un triple de Johnson para la victoria por 78/66 que le permite quedar a un triunfo de meterse en semis. Leonardo Lema 20 puntos y 10 rebotes fue el destacado, ademas de los 14 de Brandon Robinson. En Instituto Tomás Monacchi 16 puntos.

La serie continuará este sábado a las 20:30 horas en el Ángel Sandrín.