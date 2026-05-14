Paul McCartney explicó por qué no se saca fotos con sus fans

El exintegrante de The Beatles aseguró que evita las selfies porque no quiere sentirse “como un mono de exhibición” y reconoció que no logra identificarse con la cultura digital actual.

Hoy 23:18

Paul McCartney reveló que mantiene una regla personal desde hace años: no sacarse fotos con sus seguidores, incluso cuando eso genera sorpresa entre quienes lo reconocen en la calle.

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Durante una entrevista en el podcast The Rest is Entertainment, el exintegrante de The Beatles explicó que el uso masivo de teléfonos celulares cambió por completo la relación entre artistas y público.

“Si conozco a alguien, inmediatamente toma su teléfono y yo digo: ‘Lo siento, no hago fotos’”, contó el músico británico, quien aseguró que simplemente no se siente cómodo con ese tipo de interacción.

McCartney relató además que incluso Oprah Winfrey se sorprendió cuando le dijo que no se tomaba selfies con fans. “Le respondí: ‘Porque no quiero’. Así de simple”, recordó.

El artista señaló que su decisión está vinculada a la necesidad de conservar cierta normalidad y evitar sentirse reducido únicamente a una imagen pública. En ese sentido, utilizó una particular comparación: dijo que no quiere sentirse “como un mono” al que las personas le pagan para fotografiarse.

Además, reconoció que le cuesta entender la cultura de influencers y la fama surgida de las redes sociales. “No soy de esa generación”, afirmó.

Actualmente, McCartney continúa activo musicalmente y prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, The Boys of Dungeon Lane.