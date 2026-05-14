La Banda: detuvieron a un hombre acusado de violencia de género tras viralizarse un video

La investigación se inició luego de que circularan imágenes donde una mujer denunciaba presuntas agresiones mientras viajaba en motocicleta junto al acusado.

Hoy 22:28

Un hombre de 40 años fue detenido en la ciudad de La Banda, acusado del supuesto delito de “Lesiones Leves Doblemente Calificadas” en una causa vinculada a violencia de género.

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Fuentes policiales informaron que el procedimiento se realizó luego de una investigación iniciada tras la viralización de un video en redes sociales, donde una mujer denunciaba presuntos hechos de maltrato y agresiones mientras se trasladaba junto a su pareja en motocicleta.

En las imágenes también se observó la intervención de terceros que increparon al acusado, situación que derivó en una pelea en plena vía pública. El caso tomó fuerte repercusión durante las últimas horas.

El allanamiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N° 12 en una vivienda del barrio Centro. Tras concretarse la detención, el acusado fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia interviniente.