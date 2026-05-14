Investigan nuevos viajes de Manuel Adorni a Entre Ríos en la causa por su patrimonio

La Justicia detectó dos estadías en un exclusivo hotel de Gualeguaychú y ordenó nuevas medidas de prueba para analizar los gastos del funcionario.

Hoy 21:11

En el marco de la investigación patrimonial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la Justicia avanzó con nuevas medidas y confirmó dos viajes relámpago a la ciudad de Gualeguaychú, que se suman a otros gastos bajo análisis.

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Según trascendió, el funcionario realizó estadías entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024 y del 28 al 30 de noviembre de 2025, alojándose en un exclusivo complejo turístico junto a su entorno familiar.

Las reservas se realizaron en el Bolacuá Hotel Club de Campo, un establecimiento all inclusive ubicado a pocos minutos de la ciudad, donde el funcionario habría abonado en efectivo dos habitaciones dobles, con un costo total de $2.350.000 por las cuatro noches.

Estos movimientos se incorporan al conjunto de gastos que investiga la fiscalía, que ya incluye viajes a destinos como Bariloche, Aruba y Punta del Este, además de operaciones inmobiliarias y movimientos financieros.

El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba con el objetivo de analizar la correspondencia entre los gastos detectados y los ingresos declarados por el funcionario y su grupo familiar.

La causa busca determinar si el nivel de vida, los consumos y las inversiones registradas desde fines de 2023 son compatibles con la situación patrimonial declarada, en una investigación que continúa sumando elementos bajo la lupa judicial.