Investigan nuevos viajes de Manuel Adorni a Entre Ríos en la causa por su patrimonio

La Justicia detectó dos estadías en un exclusivo hotel de Gualeguaychú y ordenó nuevas medidas de prueba para analizar los gastos del funcionario.
En el marco de la investigación patrimonial contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni, la Justicia avanzó con nuevas medidas y confirmó dos viajes relámpago a la ciudad de Gualeguaychú, que se suman a otros gastos bajo análisis.
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Según trascendió, el funcionario realizó estadías entre el 6 y el 8 de diciembre de 2024 y del 28 al 30 de noviembre de 2025, alojándose en un exclusivo complejo turístico junto a su entorno familiar.
Las reservas se realizaron en el Bolacuá Hotel Club de Campo, un establecimiento all inclusive ubicado a pocos minutos de la ciudad, donde el funcionario habría abonado en efectivo dos habitaciones dobles, con un costo total de $2.350.000 por las cuatro noches.
Estos movimientos se incorporan al conjunto de gastos que investiga la fiscalía, que ya incluye viajes a destinos como Bariloche, Aruba y Punta del Este, además de operaciones inmobiliarias y movimientos financieros.
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba con el objetivo de analizar la correspondencia entre los gastos detectados y los ingresos declarados por el funcionario y su grupo familiar.
La causa busca determinar si el nivel de vida, los consumos y las inversiones registradas desde fines de 2023 son compatibles con la situación patrimonial declarada, en una investigación que continúa sumando elementos bajo la lupa judicial.