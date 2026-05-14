Analizaron el crecimiento del sector porcino en una reunión realizada en La Banda

Funcionarios provinciales, representantes nacionales y productores participaron de un encuentro en el Vivero San Carlos para debatir el presente y las perspectivas de la actividad.

Hoy 19:25

Representantes del sector porcino, funcionarios provinciales y autoridades nacionales participaron este jueves de una reunión de la Mesa Provincial de Producción Porcina realizada en el Vivero San Carlos de La Banda.

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El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Producción de Santiago del Estero, Néstor Machado, junto al director nacional de Producción Porcina, Eduardo Terrado, quienes analizaron el desarrollo de la actividad y las posibilidades de expansión del sector en la provincia.

Durante la jornada también participaron representantes de organismos técnicos, universidades, productores y entidades vinculadas a la actividad agroindustrial, quienes intercambiaron experiencias y evaluaron distintos aspectos relacionados con la producción y la exportación.

Machado destacó el crecimiento que viene registrando el sector porcino en Santiago del Estero y remarcó el potencial productivo de la provincia. Además, señaló que varios establecimientos fueron impulsados mediante políticas de promoción industrial.

Por su parte, Terrado valoró el compromiso de las autoridades provinciales con el desarrollo de la actividad y sostuvo que Argentina necesita fortalecer la producción para ampliar las exportaciones y generar crecimiento económico.

El funcionario nacional continuará este viernes con actividades y charlas vinculadas al sector en la Escuela de Agronomía de El Zanjón.