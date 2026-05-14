El diputado libertario que llegó al Congreso en un Tesla defendió la compra y reveló cuánto pagó por la Cybertruck

Manuel Quintar aseguró que adquirió el vehículo con dinero propio, explicó el costo final tras los impuestos en Argentina y respondió a las críticas por exhibir una camioneta de lujo en medio del ajuste.

Hoy 19:51

El diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, defendió públicamente la compra de su Tesla Cybertruck luego de que el vehículo fuera visto en el estacionamiento del Congreso y generara una fuerte repercusión política y mediática.

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En una entrevista con el programa Infobae al Regreso, el legislador jujeño aseguró que la camioneta fue comprada con fondos propios y negó cualquier tipo de irregularidad vinculada a su patrimonio. “No hay nada que ocultar”, afirmó.

Quintar explicó que adquirió el vehículo en Estados Unidos por USD 126.000, aunque detalló que el valor final se elevó considerablemente debido a los costos e impuestos en Argentina. “Con impuestos terminó rondando los 200 mil dólares”, sostuvo.

El diputado señaló además que la operación será incorporada en su próxima declaración jurada y remarcó que trabaja desde muy joven. “Tengo mi estudio jurídico hace 21 años. Si después de tanto laburo no te podés dar un gusto, estamos equivocados”, expresó.

Durante la entrevista también habló de su afinidad con los autos y el automovilismo. “Soy deportista, amante de los fierros, corro en moto y en auto hace muchos años”, relató al explicar por qué eligió la Tesla Cybertruck, un modelo que calificó como “disruptivo”.

Las críticas hacia Quintar surgieron principalmente por exhibir un vehículo de lujo en medio de un contexto de ajuste económico y recortes impulsados por el gobierno nacional. Frente a esos cuestionamientos, el legislador consideró que el debate forma parte de una “batalla cultural”.

“Estamos acostumbrados a que un político ladrón se compre algo y no pueda demostrarlo. Yo trabajo y puedo demostrarlo”, afirmó. Además, relativizó el valor del vehículo al compararlo con camionetas de alta gama disponibles en el mercado argentino. “Vale lo que valen dos Amarok”, dijo.

También aclaró que la camioneta no quedó circulando en Buenos Aires. Según relató, tras retirarla del puerto y realizar los trámites correspondientes, la guardó momentáneamente en el Congreso y luego la envió en grúa hacia Jujuy debido a la falta de patente y a cuestiones vinculadas con la autonomía eléctrica.

Quintar defendió además el uso de vehículos eléctricos y vinculó esa elección con la producción de litio en el norte argentino. “Venimos de una provincia donde producimos litio y estamos mostrando los beneficios de la electromovilidad”, señaló.

En otro tramo de la entrevista, el diputado fue consultado por la denuncia penal que enfrenta en Jujuy por presunta asociación ilícita y direccionamiento de fondos vinculados al área de salud.

El legislador minimizó la acusación y apuntó contra el denunciante, a quien describió como “un influencer kirchnerista”. Según explicó, nunca fue citado formalmente por la Justicia, aunque decidió presentarse voluntariamente para acceder al expediente y aportar documentación.

“Lo leímos y es una ensalada jurídica que no tiene pie ni cabeza”, sostuvo Quintar, quien insistió en que siempre estuvo dispuesto a colaborar con la investigación. “Lejos de esconderme, me presenté voluntariamente cuando me enteré de la denuncia”, concluyó.