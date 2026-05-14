Tensión en el juicio por la muerte de Maradona: Gianinna se retiró tras la exhibición de imágenes de la autopsia

La hija del exfutbolista increpó al neurocirujano Leopoldo Luque y abandonó la sala en medio de un fuerte episodio que obligó a un cuarto intermedio.

Hoy 19:25

Un momento de alta tensión se vivió este jueves en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, cuando Gianinna Maradona reaccionó con fuertes insultos hacia el neurocirujano Leopoldo Luque luego de la reproducción de imágenes vinculadas a la autopsia del exfutbolista.

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El episodio ocurrió al inicio de la declaración de Luque, cuando se exhibieron segundos del video de la autopsia en la sala. En ese momento, Gianinna Maradona se retiró del recinto visiblemente afectada e insultó al imputado al salir: “Qué hijo de p***”.

Tras la situación, el abogado Fernando Burlando se acercó para asistirla y solicitó un cuarto intermedio inmediato, al considerar que lo ocurrido había sido “muy violento” para la hija del exjugador.

El letrado también pidió la intervención de un profesional médico para evaluar su estado: “Gianinna está en crisis, pido si se puede traer un médico para chequearla”, expresó ante el tribunal, subrayando el derecho de la querella a permanecer en la audiencia.

Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro consideraron que la exhibición del material fue un error y remarcaron la necesidad de resguardar el derecho de la familia a participar del debate.

Finalmente, el tribunal resolvió dar por finalizada la audiencia de la jornada y dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo martes, en medio de un clima de fuerte conmoción en la sala.

Cabe recordar que durante la declaración previa del médico Mario Alejandro Schiter, el fiscal Patricio Ferrari también había exhibido imágenes de la autopsia, lo que ya había generado un impacto emocional en los presentes, motivando incluso el retiro momentáneo de Gianinna y Claudia Villafañe del recinto.