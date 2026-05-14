Rusia lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre Kiev: al menos 16 muertos

El bombardeo impactó en múltiples zonas de la capital ucraniana, destruyó edificios civiles y reavivó las tensiones en medio de la guerra.

Hoy 19:24

La capital de Kiev fue escenario de un masivo ataque aéreo durante la madrugada de este jueves, cuando fuerzas de Rusia lanzaron una ofensiva con cientos de drones y decenas de misiles que dejaron al menos 16 muertos y decenas de heridos.

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Según informó la fuerza aérea de Ucrania, el ataque incluyó el lanzamiento de 675 drones de ataque y 56 misiles, dirigidos principalmente contra la capital. Las defensas aéreas ucranianas lograron interceptar 652 drones y 41 misiles, aunque varios impactos alcanzaron zonas urbanas.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski confirmó que más de 20 puntos de la ciudad resultaron dañados, entre ellos edificios residenciales, una escuela y una clínica veterinaria, en lo que calificó como un ataque contra infraestructura civil.

En medio de la tragedia, un residente identificado como Andrii describió escenas de pánico tras la destrucción de un edificio: “Todo ardía. La gente gritaba y pedía ayuda”, relató, mientras los equipos de emergencia continuaban con el rescate de víctimas entre los escombros.

De acuerdo con las autoridades, varios cuerpos fueron recuperados de un mismo edificio colapsado, mientras que las cifras de fallecidos se fueron actualizando a lo largo del día hasta llegar a 16 víctimas fatales y al menos 45 heridos.

El mandatario ucraniano advirtió que el ataque demuestra que “no son acciones de quienes buscan el fin de la guerra” y pidió a los aliados internacionales que mantengan su apoyo. En la misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó el bombardeo y afirmó que Moscú “se burla abiertamente” de los esfuerzos diplomáticos de paz.

El ataque se produce en un contexto de alta tensión internacional y reaviva la preocupación global por la prolongación del conflicto que ya supera los cuatro años.