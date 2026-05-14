La nueva serie de Harry Potter ya tiene fecha: HBO la estrenará en Navidad de 2026

La plataforma presentó el primer tráiler de la esperada adaptación televisiva, que contará con un nuevo elenco y volverá a narrar la historia del joven mago desde el inicio.

Hoy 18:59

La plataforma HBO confirmó que la nueva serie basada en Harry Potter y la piedra filosofal se estrenará en Navidad de 2026 y presentó las primeras imágenes oficiales de la producción.

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El adelanto mostró a Dominic McLaughlin como Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton en el papel de Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

La serie volverá a contar la historia del joven mago desde sus comienzos en la casa de los Dursley hasta su llegada a Hogwarts. El tráiler incluye escenas icónicas como la aparición de la carta de Hogwarts, el encuentro con Hagrid y el recorrido hacia el andén 9¾.

También se pueden ver fragmentos del viaje en el Expreso de Hogwarts, donde Harry conoce a Ron y Hermione, además de distintas secuencias dentro del castillo, las clases y la ceremonia del Sombrero Seleccionador.

La primera temporada estará basada íntegramente en el primer libro de la saga y contará con ocho episodios centrados en el primer año de Harry Potter en Hogwarts.

El elenco también incluye a John Lithgow como Dumbledore, Paapa Essiedu en el rol de Snape, Janet McTeer como McGonagall y Nick Frost interpretando a Hagrid.

Además, la producción sumó a nuevos actores para ampliar el universo estudiantil de Hogwarts, aunque todavía no fue confirmado quién interpretará a Voldemort en esta primera etapa de la historia.

La serie comenzó a rodarse en julio de 2025 en los estudios Leavesden, en el Reino Unido, y cuenta con dirección creativa de Francesca Gardiner y episodios dirigidos por Mark Mylod.