Japón presenta la innovadora lavadora humana que limpia en 15 minutos

La compañía Science Co. de Japón ha lanzado un prototipo de lavadora humana que utiliza inteligencia artificial y microburbujas para limpiar y secar a una persona en solo 15 minutos.

Hoy 19:01

Japón ha sorprendido nuevamente al mundo con un innovador dispositivo llamado lavadora humana, desarrollado por la compañía Science Co.. Este prototipo está diseñado para limpiar y secar a una persona en solo 15 minutos, utilizando inteligencia artificial y microburbujas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El sistema, denominado Mirai Ningen Sentakuki, opera dentro de una cápsula cerrada. Cuando el usuario se introduce en la máquina, se activan chorros de agua que, combinados con burbujas microscópicas y ondas ultrasónicas, proporcionan una limpieza eficaz. Además, el proceso incluye un secado automático, todo controlado por sensores biométricos que ajustan la temperatura y la presión del agua según el estado físico y emocional del usuario.

Este proyecto tiene sus raíces en un intento de automatizar la ducha en los años setenta, pero gracias a los avances en tecnología, la experiencia de limpieza es ahora más completa. La lavadora humana no solo se centra en la higiene, sino que también incorpora proyecciones visuales que crean un ambiente de relajación, transformando la rutina diaria en un momento de bienestar.

La lavadora humana ha sido diseñada pensando en diferentes contextos. No solo es ideal para el hogar moderno, sino que también podría ser un recurso invaluable en hospitales y residencias, facilitando la higiene de pacientes y adultos mayores de manera más segura y eficiente. Además, hoteles, gimnasios e incluso estaciones espaciales son escenarios donde este sistema podría tener un impacto significativo.

La empresa tiene planes de exhibir este revolucionario dispositivo en la Expo Osaka Kansai 2025, un evento internacional donde Japón presentará sus avances tecnológicos más disruptivos. Se anticipa que la lavadora humana atraerá la atención de visitantes de todo el mundo, destacándose como una de las principales atracciones del pabellón japonés.

El ciclo completo de limpieza dura aproximadamente 15 minutos. Durante este tiempo, la máquina realiza todas las etapas necesarias: limpieza, enjuague y secado, sin requerir accesorios adicionales. Con la combinación de IA y microburbujas, este innovador invento muestra que el futuro de la higiene será más rápido, personalizado y accesible para todos.