Premios Gardel 2026: confirmaron qué artistas cantarán en vivo en la ceremonia

CAPIF anunció el lineup oficial de la gala que se realizará este martes en el Teatro Coliseo y contará con shows de figuras destacadas de la música argentina.

Hoy 18:45

La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) confirmó los artistas que se presentarán en vivo durante la ceremonia de los Premios Gardel 2026, que se llevará a cabo este martes 26 de mayo desde las 21 en el Teatro Coliseo.

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Entre los músicos confirmados para la gala se encuentran Trueno, Milo J, Coti, Ángela Leiva, La K'onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie y Agustín Bernasconi, además de K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra.

La programación de la premiere también incluirá presentaciones de Joaco Burgos y Cucuza Castiello.

Desde CAPIF señalaron que la edición 2026 continuará con su alianza junto a Meta para ampliar el alcance regional e internacional de la música argentina. Gracias a este acuerdo, los shows podrán seguirse a través de Instagram, Facebook y las cuentas oficiales de los artistas.

El presidente de CAPIF, Guillermo Castellani, aseguró que esta colaboración permite “amplificar el alcance de los artistas y potenciar la conexión de la música argentina con millones de personas”.

Entre los artistas más nominados de esta edición aparece Miranda!, que lidera con nueve nominaciones en distintas categorías, entre ellas Canción del Año, Grabación del Año y Mejor Álbum Grupo Pop.

Los Premios Gardel reconocen cada año a los artistas más destacados de la escena musical argentina en géneros como rock, pop, tango, folklore, urbano, electrónica y jazz, entre otros.