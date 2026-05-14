El evento internacional Cielo Abierto regresa a Jujuy con entrada gratuita

Jujuy acoge nuevamente el evento internacional Cielo Abierto, un concierto de adoración eucarística con entrada gratuita que se realizará este sábado en la Ciudad Cultural.

Hoy 19:14

La capital jujeña se prepara para recibir el esperado concierto internacional Cielo Abierto, un evento que reúne a músicos de diversas naciones de Latinoamérica y Estados Unidos. La presentación principal está programada para este sábado 16 de mayo en el predio de la Ciudad Cultural, marcando el regreso de esta misión de adoración eucarística a la diócesis local tras una experiencia anterior.

El anuncio oficial tuvo lugar en una conferencia de prensa este jueves, donde estuvieron presentes el obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández, y el padre Leoncio Mamaní. También asistieron los directores del movimiento, Pedro González García y Cristal Domínguez Hernández, así como los músicos Itala y Juanjo, quienes compartieron detalles sobre la logística y el propósito de esta gira que recorre Argentina y Sudamérica.

Respecto al acceso al evento del sábado, el padre Leoncio subrayó que la entrada es libre y gratuita para toda la comunidad. Para garantizar el orden del predio, se están entregando pases en la carpa de la Catedral, en horarios de 9.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00 horas, los días jueves y viernes. Asimismo, se informó que las parroquias del interior pueden enviar listados de asistentes para facilitar el ingreso directo a la Ciudad Cultural el día del concierto.

Durante la conferencia, Pedro González García expresó su alegría por el regreso a Jujuy y destacó que la delegación está compuesta por músicos de Perú, Paraguay, México, Estados Unidos y varias provincias argentinas, incluyendo al cantante Kiki Marques. González García mencionó que la misión cuenta con 16 años de trayectoria y que, tras su paso por Jujuy, continuarán con un recorrido que ya tiene una agenda completa para el resto del año.

Cristal Domínguez Hernández también habló sobre el impacto del proyecto en la juventud, destacando que la respuesta positiva de los jóvenes ha sido fundamental para el crecimiento de la misión. En preparación para la jornada central, los músicos han visitado diversas comunidades locales, habiendo pasado por la parroquia San Roque y continuando su cronograma este jueves en la Virgen de la Medalla Milagrosa y el viernes en Santa Teresita del Niño Jesús.