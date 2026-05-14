Más de 300 intendentes reclamaron al Gobierno fondos para transporte, educación y discapacidad

Jefes comunales de todo el país se reunieron en Rosario y cuestionaron la retención de recursos por parte de Nación. También pidieron cambios en la coparticipación y una distribución más equitativa de impuestos.

Hoy 18:30

Más de 300 intendentes e intendentas de distintas provincias se reunieron este jueves en Rosario y lanzaron un fuerte reclamo al gobierno nacional por la restitución de fondos destinados al transporte público, la educación y la discapacidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro se realizó en el marco del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) y tuvo como anfitrión al intendente rosarino Pablo Javkin. También participaron los gobernadores Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Juan Pablo Valdés y Alfredo Cornejo.

Tras la reunión, los jefes comunales difundieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron la retención de recursos nacionales y reclamaron una distribución “más justa y federal” de los fondos.

“El equilibrio fiscal es una meta que compartimos, pero no puede lograrse a costa de las provincias y municipios”, señalaron los intendentes, quienes sostuvieron que la falta de fondos afecta directamente servicios esenciales para la población.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al impuesto a los combustibles. Según remarcaron, durante el primer cuatrimestre de 2026 la recaudación de ese tributo creció por encima de la inflación, aunque esos recursos no se destinaron al financiamiento del transporte público ni al mantenimiento de rutas nacionales.

En ese contexto, el COFEIN reclamó el tratamiento de proyectos para coparticipar parte de esos fondos con municipios y provincias. Además, pidieron la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la eliminación del IVA en contrataciones municipales para reducir costos operativos.

Pablo Javkin fue uno de los más duros durante el encuentro y aseguró que “no se pueden seguir municipalizando responsabilidades mientras los recursos se concentran en Nación”.

Los intendentes insistieron en que el reclamo no busca asistencia económica extraordinaria, sino recuperar fondos que, según afirmaron, pertenecen a las comunidades del interior del país.

El documento finalizó con un pedido a diputados y senadores nacionales para que impulsen el tratamiento de los proyectos presentados y prioricen “soluciones concretas” por encima de las diferencias partidarias.