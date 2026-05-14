Avanza el proyecto de manejo sustentable en el Chaco Seco con participación de instituciones internacionales

Se presentó el informe de la Unidad Experimental Forestal Ganadera que busca impulsar la producción sin desmontes y fortalecer a 35 familias del departamento Copo.

Hoy 18:28

El intendente Felipe Cisneros mantuvo una reunión de trabajo con representantes de The Nature Conservancy y de la Fundación Gran Chaco, donde se presentó el informe de avance del proyecto de la Unidad Experimental Forestal Ganadera, desarrollado en la zona del Paraje Vinal Pozo y parajes aledaños del departamento Copo.

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Del encuentro participaron Luciano Fabi y Marc Benhamou por The Nature Conservancy; Marcelo Navall por Fundación Gran Chaco; y los técnicos municipales, la ingeniera agrónoma Yudith Gómez y el ingeniero forestal Tito Verón.

El proyecto tiene como objetivo central fortalecer la producción sin desmontes, promoviendo la ganadería regenerativa y el manejo forestal sustentable en el Chaco Seco, una de las regiones más sensibles en términos ambientales del norte argentino.

La iniciativa, ejecutada técnicamente por Fundación Gran Chaco en articulación con la Municipalidad de Monte Quemado y la Asociación Civil de Fomento Comunal El Hornero, beneficiará de manera directa a 35 familias productoras de los parajes Nuevo Líbano, Monte María, Villa Yolanda, San Juan, Vinal Pozo, Bellavista, Rosario y Maravilla.

Entre los principales avances se destacan el relevamiento territorial y productivo de más de 13 mil hectáreas, la elaboración de cartografía detallada de la zona y el diseño del sistema de picadas para la instalación de boyeros eléctricos y sistemas solares comunitarios, herramientas clave para mejorar la organización productiva y la sostenibilidad del territorio.