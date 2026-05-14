Cómo actuar ante un corte: guía de primeros auxilios en Argentina

En Argentina, los cortes son una de las lesiones más comunes, y saber cómo actuar puede marcar la diferencia. En 2020, más de 200.000 consultas en hospitales se debieron a heridas cortantes y laceraciones.

Hoy 18:02

En Argentina, la capacitación en primeros auxilios es vital, especialmente ante situaciones cotidianas como los cortes. Estos accidentes son comunes en hogares, escuelas y lugares de trabajo, y pueden variar desde lesiones menores hasta situaciones que requieren atención médica.

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Los cortes pueden ser causados por una variedad de objetos, desde cuchillos hasta cristales rotos. Por ejemplo, un estudio de la Asociación Argentina de Medicina de Emergencias indica que el 70% de las lesiones por cortes son en la mano y los dedos, lo que resalta la necesidad de conocimiento adecuado para manejar estas situaciones.

Lo primero que debes hacer ante un corte es limpiar la herida con agua y jabón. Esto ayuda a eliminar cualquier suciedad o bacteria que pueda causar una infección. Recuerda no usar alcohol o yodo en la herida, ya que pueden irritar el tejido.

Una vez limpiada la herida, es importante detener el sangrado. Puedes hacerlo aplicando una gasa o un paño limpio sobre la herida y presionando suavemente. Si el sangrado es abundante y no se detiene, es fundamental buscar atención médica de inmediato.

Después de controlar el sangrado, es recomendable aplicar un vendaje para proteger la herida. Asegúrate de que el vendaje no esté demasiado apretado, ya que esto podría afectar la circulación. Cambia el vendaje diariamente y mantén la herida limpia y seca.

Si el corte es profundo, amplio o muestra signos de infección como enrojecimiento o pus, debes acudir a un médico. Las suturas pueden ser necesarias para cerrar la herida adecuadamente y evitar complicaciones futuras.

Finalmente, es esencial estar informado sobre los cursos de primeros auxilios disponibles en tu comunidad. Muchas organizaciones, como la Cruz Roja Argentina, ofrecen capacitaciones que te preparan para actuar ante emergencias, no solo en cortes, sino en diversas situaciones que pueden surgir en la vida diaria.