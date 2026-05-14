Comenzó en La Banda el certamen de canto “Dame pista” con gran participación de jóvenes y niños

El concurso impulsado por la Municipalidad inició en el Cine Teatro Renzi con presentaciones en categorías infantil y juvenil, y continuará todos los miércoles.

Hoy 17:07

Con una importante participación de vecinos y artistas en formación, comenzó el certamen de canto “Dame pista”, una iniciativa impulsada por la gestión del intendente Roger Nediani a través de la Dirección de Deportes y Recreación, dependiente de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Banda.

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El lanzamiento oficial se realizó en el Cine Teatro Municipal Renzi, con la presencia del jefe comunal, el viceintendente Gabriel Santillán y autoridades del Ejecutivo municipal, en un evento que reunió a familias y público en general.

El certamen cuenta con un jurado integrado por Beatriz Torres, Luciana Gutiérrez, Gabriel Banegas y Guillermo Amín, quienes tendrán la responsabilidad de evaluar a los participantes durante los cinco encuentros programados.

En esta primera jornada se presentaron niños de 6 a 9 años en la categoría infantil participativa, y jóvenes de 15 a 25 años en la categoría juvenil competitiva, en una apertura marcada por el talento y la emoción del público.

Durante el acto inaugural, Nediani destacó que la propuesta busca impulsar nuevos talentos locales, fomentar la cultura y brindar un espacio de formación artística. Además, remarcó que el ganador del certamen tendrá la oportunidad de presentarse en los festejos del Cumpleaños de La Banda, en el escenario mayor de avenida Besares y Belgrano.

Por su parte, la secretaria de Gobierno Victoria Torres valoró la participación y resaltó que se trata de un evento gratuito y abierto a la comunidad, que permite visibilizar el potencial artístico de niños y jóvenes de distintos barrios.

El certamen continuará el próximo miércoles a las 20 horas en el Cine Teatro Renzi, con la participación de la categoría mayores competitiva, destinada a participantes de 26 años en adelante.

En esta primera edición participaron, en la categoría infantil, Lucía Ávila (9, barrio Textil), Esperanza Achaval (6, Villa Rosita), Pierina Pereyra (8, barrio Centro), Samira Camila Brunella Zani (8, barrio El Rincón) y Aylin Ayelen Íñiguez (barrio El Rincón).

En tanto, en la categoría juvenil competitiva se presentaron Zaira Díaz (17, Villa Unión), Dianela Fares (18, Misky Mayu), Victoria Valentina Peralta Noriega (15, El Rincón), Ana Brenda Nurit Sotelo (22, barrio Palermo), Yenifer Agüero Luna (17, Cuarto Centenario) y Micaela Milagros González (15, 25 de Mayo 540 Viviendas).