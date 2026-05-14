“Es un evento que se consolida año tras año”: Marcelo Bernasconi habló sobre el Concurso de Locro y Asado con Cuero

“La idea es que la gente se lleve la experiencia de saber cómo se hace y cuántas horas de cocción lleva”, indicó el jefe comunal. Se desarrollará los días 24 y 25 de mayo en Sumampa.

Hoy 16:45

La ciudad de Sumampa se alista para recibir a miles de visitantes en una nueva edición del Concurso Nacional de Locro y Asado con Cuero, uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes de la provincia y la región, que se desarrollará los días 24 y 25 de mayo en el camping municipal de la ciudad.

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En diálogo con Noticiero 7, el ex intendente de Sumampa y organizador de la fiesta, Marcelo Bernasconi, destacó la magnitud que alcanzó el encuentro desde su creación en 2015 y remarcó que el evento “se fue consolidando año tras año”, hasta convertirse en una propuesta declarada de interés nacional por el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación.

“Va a haber más de 8 mil kilos de carne en concurso y más de 8 mil litros de locro en competencia”, señaló Bernasconi, al tiempo que invitó a santiagueños y turistas a disfrutar de una experiencia que combina gastronomía, tradición, música y turismo religioso.

Bernasconi explicó que el objetivo del concurso no es solamente degustar comidas típicas, sino también conocer cómo se preparan. “La idea es que la gente se lleve la experiencia de saber cómo se hace, cuántas horas de cocción lleva y qué condimentos se utilizan”, indicó.

El certamen contará con distintas modalidades de cocción de asado con cuero, entre ellas al horno, al pozo y a dos fuegos, mientras que los participantes competirán bajo la evaluación de un jurado encargado de elegir a los campeones del locro y del asado.

Uno de los momentos más esperados será la denominada “Noche de los Fuegos”, prevista para el 24 de mayo, cuando los asadores comiencen a encender los hornos y pozos para iniciar las largas horas de cocción. Según relató Bernasconi, esa velada también incluirá música en vivo, danzas y comidas típicas, todo con entrada libre y gratuita.

El intendente reveló además que la capacidad hotelera de Sumampa ya se encuentra colmada y que el movimiento turístico beneficia también a localidades vecinas como Ojo de Agua, Telares y Sol de Julio. La organización estima una convocatoria cercana a las 40 mil personas, similar a la registrada en la edición anterior.

Durante ambas jornadas habrá espectáculos musicales desde la mañana hasta la noche, con la participación de artistas como Marcelo Toledo, Los Cristales del Chamamé, Sentimiento Campero y Franco Escobedo, además de la actuación especial de la Banda de Música de la Policía de la Provincia.

El predio también contará con carreras de burros en el tradicional “burrodromo”, otra de las atracciones que año tras año suma público y curiosidad entre los visitantes.

Finalmente, Bernasconi invitó a las familias a aprovechar la visita para recorrer otros atractivos turísticos y religiosos de la zona, como el Santuario de la Virgen de Sumampa y el Vallecito de Sumampa Viejo.

“Más que comida, se ofrece una experiencia única. El que va quiere volver”, expresó el ex intendente.