El Hospital Zonal de Loreto fortalece la prevención con charlas de salud en escuelas

El programa “El Hospital Más Cerca de la Comunidad” continúa acercando información y concientización a estudiantes de distintos establecimientos educativos.

Hoy 16:54

Desde el Hospital Zonal de Loreto se continúan desarrollando charlas informativas destinadas a estudiantes de distintas instituciones educativas de la ciudad, en el marco del programa “El Hospital Más Cerca de la Comunidad”, impulsado por la dirección del nosocomio a cargo del Dr. Juan Tapia Villa.

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En esta oportunidad, la Licenciada en Obstetricia Gladys Leiva, integrante del servicio de Maternidad, brindó una capacitación sobre “Adolescencia, Salud y Cuidados”, dirigida a alumnos de 4° año de la Escuela Técnica N°14 de Loreto.

La actividad se desarrolló en un espacio de diálogo, reflexión y participación activa, donde los estudiantes pudieron intercambiar inquietudes y fortalecer conocimientos vinculados a su salud integral y desarrollo personal.

Desde la institución educativa destacaron la importancia de este tipo de encuentros, al considerar que contribuyen a reforzar el vínculo entre el sistema educativo y el sistema de salud, acercando información clave, orientación y herramientas de prevención a los jóvenes.

Estas acciones cuentan además con el acompañamiento del Ministerio de Salud de la Provincia, lo que reafirma el compromiso de seguir impulsando políticas de promoción y prevención de la salud en el ámbito escolar.