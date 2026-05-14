El Gobierno espera que la inflación de abril marque el inicio de una baja sostenida

El INDEC difundirá el dato de abril y en el Ejecutivo confían en que el índice confirme que el pico de marzo quedó atrás.

Hoy 16:12

El Instituto Nacional de Estadística y Censos dará a conocer esta tarde el índice de inflación de abril, y en el Gobierno nacional hay expectativas de que el dato confirme una desaceleración respecto al 3,4% registrado en marzo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La administración de Javier Milei considera que el nuevo indicador podría marcar el inicio de una etapa de estabilización macroeconómica, en línea con los objetivos del programa económico vigente.

En esa línea, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró recientemente que “lo peor ya pasó” y anticipó que desde abril se retomará un proceso de desinflación sostenida, con perspectivas optimistas para los próximos meses.

El Banco Central de la República Argentina también proyectó una rápida disminución de la inflación, de acuerdo con su último informe de Política Monetaria, en el que planteó un escenario de expansión gradual del dinero acompañada por condiciones de estabilidad.

El organismo, conducido por Santiago Bausili, señaló que existen factores que podrían favorecer una baja sostenida, como la menor presión de rubros estacionales —entre ellos alimentos y educación— y el efecto de una política monetaria restrictiva combinada con estabilidad cambiaria.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado, la inflación de abril se ubicaría en torno al 2,6%, con estimaciones privadas que oscilan entre 2,5% y 2,8%, en línea con el dato del IPC porteño, que marcó 2,5%.

Uno de los factores clave que explican esta expectativa es el comportamiento de los combustibles. Tras el fuerte aumento del 25% en marzo, que impactó de lleno en el índice general, en abril se registró una menor presión en los precios de naftas y gasoil.

Esto se vio influido por la decisión de YPF de mantener sin grandes subas los precios durante 45 días, lo que contribuyó a moderar el impacto inflacionario en el mes.

No obstante, el informe del Banco Central advirtió sobre posibles riesgos externos, en particular la incertidumbre global y la evolución de los precios de la energía, que podrían generar nuevas presiones sobre los precios en el corto plazo.