Ricardo Arjona sorprende a Momi Giardina en el escenario

Ricardo Arjona, el destacado cantautor guatemalteco, comparte momentos únicos con sus fans, y recientemente, Romina 'Momi' Giardina tuvo la oportunidad de subir al escenario durante su gira en Buenos Aires.

Hoy 16:16

El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona es famoso por compartir momentos especiales con sus seguidores, y en esta ocasión, la afortunada fue Romina 'Momi' Giardina. Durante un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, Giardina se unió al músico para interpretar una de sus canciones más emblemáticas.

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Según reportes de la Agencia Noticias Argentinas, la influencer y bailarina brilló junto a Arjona al cantar la icónica 'Señora de las cuatro décadas', en el contexto de su gira 'Lo que el Seco no dijo', que cuenta con la producción de Fénix Entertainment.

El momento estuvo lleno de emoción y felicidad, y Momi Giardina no dudó en compartir su experiencia en sus redes sociales, publicando un video en Instagram donde se la ve sentada junto al cantautor. En la publicación, ella expresó: 'Me acaba de cumplir mi sueño señora', destacando su entusiasmo.

Antes de comenzar la canción, se vivió un emotivo abrazo entre los dos artistas, y en un instante de complicidad, la bailarina susurró algo al oído de Arjona, creando un recuerdo que podría convertirse en una anécdota memorable.

Ricardo Arjona ha logrado un notable éxito en su serie de conciertos, alcanzando 14 sold out en el Movistar Arena, donde sus shows, que comenzaron el 1 de mayo, continuarán hasta el 25 de septiembre. A medida que avanza la gira, el cantautor consolida su conexión única con el público argentino.

Los fans han demostrado su apoyo incondicional, acompañando a Arjona con aplausos y cantos en cada función, lo que refuerza la importancia de estos eventos en su carrera musical.