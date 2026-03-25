“El Consejo Económico y Social es una herramienta importante para potenciar el desarrollo sostenible y la paz social mediante el diálogo”

El vicegobernador provincial, Dr. Carlos Silva Neder, remarcó la importancia de la institucionalización del espacio para la participación ciudadana.

Hoy 20:28

En el marco del lanzamiento del Consejo Económico y Social en el Fórum, encabezado por el gobernador Elías Miguel Suárez, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder destacó la institucionalización de este espacio de participación ciudadana. En tal sentido, subrayó que esta iniciativa consolida el proceso de transformación iniciado por el exgobernador Gerardo Zamora y ratificado por la actual gestión, posicionando a Santiago del Estero como un modelo de concertación política y crecimiento federal.

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Tras la presentación, Silva Neder fue categórico al definir el alcance de este nuevo organismo: "El Consejo Económico y Social no es solo un acto administrativo, es el cumplimiento efectivo de un mandato constitucional y la herramienta fundamental para potenciar el desarrollo y la paz social en Santiago del Estero mediante el diálogo y el consenso".

Continuidad y consolidación del modelo santiagueño



Silva Neder vinculó este avance institucional con el proceso de transformación que atraviesa la provincia. "Santiago del Estero ha experimentado años de crecimiento sin precedentes, traducidos en infraestructura básica, aumento de la producción y una mayor incidencia en el PBI nacional. Este camino, nos permite poner en marcha este Consejo sobre bases sólidas y con un posicionamiento federal indiscutible", afirmó.

El Vicegobernador remarcó que el CES —previsto en el Art. 104 de la Constitución Provincial— surge como respuesta a la necesidad de generar políticas de Estado que trasciendan las gestiones. "En un contexto global complejo, apostamos a la construcción colectiva entre el Estado, el sector productivo, la academia y los trabajadores", señaló.

Finalmente, el mandatario legislativo destacó el carácter federal e itinerante que tendrá el organismo, pudiendo sesionar en todo el territorio provincial. "Frente a los desafíos de la coyuntura económica, el CES será el espacio para buscar la autosuficiencia, detectar nuevos nichos de producción y garantizar que el crecimiento de Santiago siga siendo sustentable e inclusivo", concluyó.