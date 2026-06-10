Alpine prepara mejoras para Colapinto y Gasly de cara al Gran Premio de Barcelona

La escudería francesa introducirá importantes modificaciones en sus monoplazas para la próxima fecha de la Fórmula 1, con el objetivo de mejorar el rendimiento y acercarse a los equipos de punta.

Hoy 16:50

Luego de un paso discreto por el Gran Premio de Mónaco, Alpine decidió acelerar el desarrollo de sus monoplazas y presentará un paquete de mejoras para la carrera de Barcelona, una de las citas más exigentes del calendario de la Fórmula 1.

La escudería francesa buscará solucionar uno de los principales puntos débiles del modelo A526: el comportamiento de la parte frontal del vehículo. Para ello, implementará modificaciones en la configuración del alerón delantero y en la suspensión delantera, con la intención de optimizar el rendimiento en curvas rápidas, una característica clave del circuito de Montmeló.

Los cambios llegan después de una fecha complicada en las calles de Mónaco, donde Pierre Gasly logró finalizar séptimo pese a sufrir sanciones, mientras que el argentino Franco Colapinto terminó en el puesto 14 tras los ajustes realizados por los comisarios deportivos una vez concluida la competencia.

Además de los trabajos aerodinámicos, Alpine también introducirá mejoras en el sistema de refrigeración. Las altas temperaturas habituales en Barcelona obligan a los equipos a maximizar la eficiencia térmica de las unidades de potencia, por lo que se realizarán ajustes en las salidas de aire y en las branquias ubicadas en la cubierta del motor Mercedes.

Actualmente, la escudería francesa ocupa el quinto lugar en el Campeonato de Constructores, por detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. El objetivo de estas actualizaciones es reducir la diferencia con los equipos que integran la zona alta de la clasificación y seguir consolidándose como la mejor alternativa detrás de las principales potencias de la categoría.

Dentro del equipo existe optimismo respecto a la efectividad de las mejoras. Incluso, ya se trabaja en una segunda fase de actualizaciones que podría debutar en el Gran Premio de Austria, la siguiente parada del campeonato tras la carrera en suelo español.

La actividad en Barcelona comenzará el viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El sábado será el turno de la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera se disputará el domingo.

En ese contexto, todas las miradas argentinas volverán a estar puestas en Franco Colapinto, quien buscará aprovechar las mejoras de su monoplaza para volver a pelear en los puestos de vanguardia, tal como lo hizo en las destacadas actuaciones que protagonizó en Miami y Canadá, donde finalizó séptimo y sexto, respectivamente.