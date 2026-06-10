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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 20º
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Imputan a los responsables de un choque fatal en Colalao del Valle

La Justicia de Tucumán ha imputado a los ocupantes de un vehículo involucrado en un fatal accidente en Colalao del Valle, donde dos hombres de Cafayate perdieron la vida en un choque en la Ruta Nacional 40.

Hoy 17:26

Un trágico accidente vial ha conmocionado a la comunidad de Colalao del Valle, Tucumán, donde dos hombres oriundos de Cafayate fallecieron tras una violenta colisión en la Ruta Nacional 40. Esta tragedia ocurrió mientras las víctimas se dirigían a un encuentro de fútbol de veteranos en Catamarca.

Las autoridades judiciales de Tucumán han decidido imputar formalmente a los dos ocupantes del vehículo que causó el accidente, dictando prisión preventiva para el conductor. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física ha acusado a Julio Agustín Sosa, de 26 años, y a Jennifer Fernanda Mamaní, de 21 años, quienes viajaban en una camioneta que evadió un control de la Gendarmería Nacional.

Según los informes judiciales, el conductor del vehículo implicado en el siniestro circulaba a alta velocidad y se introdujo en el carril contrario mientras intentaba escapar de las autoridades. Este comportamiento imprudente resultó en el impacto frontal que causó la muerte instantánea de Vidal Chauqui, de 64 años, y Jesús Horacio Cancino, de 61 años, así como lesiones a otros tres ocupantes.

Sosa enfrenta cargos por desobediencia a la autoridad en concurso real con homicidio culposo agravado y se encuentra bajo prisión preventiva durante 30 días. Por otro lado, Mamaní ha sido acusada como coautora de desobediencia a la autoridad y podrá enfrentar el proceso en libertad bajo ciertas condiciones.

Es relevante mencionar que, durante la intervención de las fuerzas de seguridad, se encontraron en el vehículo de los acusados 457 kilos de hojas de coca en estado natural y 28 bolsas de bicarbonato de sodio. Este hallazgo ha llevado a la apertura de una causa adicional por contrabando ante la Justicia Federal.

La situación ha generado un debate sobre la seguridad vial y las medidas que deben implementarse para evitar tragedias similares en el futuro. La comunidad de Colalao del Valle ahora enfrenta el desafío de procesar esta dolorosa pérdida y exigir justicia para las víctimas.

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