Sorpresa en Córdoba: Jorge Sampaoli es el nuevo entrenador de Talleres

El ex técnico de la Selección Argentina fue confirmado por la dirigencia albiazul y tendrá su primera experiencia al frente de un equipo de la Primera División del fútbol argentino.

Hoy 18:33

En una de las noticias más impactantes del mercado de entrenadores, Talleres de Córdoba anunció oficialmente la contratación de Jorge Sampaoli como nuevo director técnico del primer equipo. El experimentado entrenador reemplazará a Carlos Tevez y asumirá un desafío de enorme magnitud en el fútbol argentino.

La llegada de Sampaoli genera gran expectativa no solo por su extensa trayectoria internacional, sino también porque será la primera vez que dirija a un club de la máxima categoría del fútbol argentino. A lo largo de su carrera condujo equipos en distintos países y selecciones nacionales, pero nunca había estado al frente de una institución de Primera División en su país.

El desembarco del ex entrenador de la Selección Argentina se produce en un contexto especial para la institución cordobesa. Talleres intentará recuperar protagonismo luego de que su clásico rival, Belgrano, lograra recientemente un importante título, situación que elevó la exigencia y las expectativas en torno al futuro deportivo del club.

A través de un comunicado oficial, la entidad albiazul destacó las cualidades del nuevo conductor. “Jorge Sampaoli asumirá la conducción técnica del primer equipo para encabezar una nueva etapa del proyecto deportivo institucional”, expresó el club.

Además, desde la dirigencia remarcaron que el entrenador llega con una reconocida experiencia internacional y una identidad futbolística marcada. “Aportará experiencia, convicción y capacidad de conducción en un momento de máxima exigencia para el fútbol profesional”, señalaron.

Con pasos por clubes de Sudamérica y Europa, además de dirigir a las selecciones de Chile, Argentina y Brasil en distintas etapas de su carrera, Sampaoli afrontará ahora uno de los desafíos más particulares de su recorrido profesional: liderar a uno de los clubes más importantes del interior del país en busca de títulos y protagonismo.

La expectativa ya comenzó a crecer entre los hinchas de Talleres, que esperan que la llegada de un entrenador de renombre internacional marque el inicio de una nueva etapa para la institución cordobesa.