Fernández conmemoró el Día de la Reafirmación de los Derechos sobre las Islas Malvinas con un emotivo acto central

La ceremonia estuvo organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Fernández, la Escuela Técnica N° 12 y la Escuela Piloto N° 1 "Maximio S. Victoria".

Hoy 18:41

La ceremonia oficial tuvo lugar este miércoles por la mañana en el Paseo Capital del Agro. Fue encabezada por la intendente, C.P.N. Gladys Yanina Iturre, junto a autoridades provinciales, municipales y delegaciones escolares.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la mañana de este miércoles 10 de junio, la comunidad de Fernández se reunió en las instalaciones del Paseo Capital del Agro para llevar a cabo el Acto Central en conmemoración del Día de la Reafirmación de los Derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes.

La ceremonia estuvo organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Fernández, la Escuela Técnica N° 12 y la Escuela Piloto N° 1 "Maximio S. Victoria".

El emotivo encuentro estuvo encabezado por la intendente local, C.P.N. Yanina Iturre, quien estuvo acompañada por la Presidenta Provisional de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia, Sra. Norma Abdala de Matarazzo.

También formaron parte de la comitiva oficial; el Secretario de Gobierno, Daniel González; la Directora de Educación, Lorena Aranda; el Director de Cultura, Leonardo Fernández y demás miembros del cuerpo del Concejo Deliberante local y demás funcionarios del gabinete comunal. también los directivos y dodentes de las instituciones organizadoras tales como la Lic. Andrea Sánchez y el Prof. José Gómez, Rectora y vicerrector; el Prof. Sergio Khairallah de la Escuela Técnica Nº 12 y el ex rector Tito Livio Manfredi.

El inicio de la jornada estuvo marcado por el respeto y el fervor patrio durante la entonación del Himno Nacional Argentino, seguido por un respetuoso minuto de silencio en memoria de quienes dieron su vida en defensa de la soberanía nacional. Seguidamente, se procedió a dar lectura a la declaración de interés emitida por el Concejo Deliberante de la ciudad.

La invocación religiosa estuvo a cargo del cura párroco local, Padre Vicente Avellaneda, quien instó a mantener viva la memoria y el justo reclamo a través de la paz y la educación.

El color y la emoción de la fecha llegaron de la mano de los alumnos de los establecimientos organizadores (la Escuela Técnica N° 12 y la Escuela Piloto N° 1). Los jóvenes realizaron diversas expresiones artísticas sobre el escenario y recitaron una poesía alusiva, cosechando los aplausos de todos los presentes por su compromiso y respeto hacia la causa Malvinas.

Hacia el cierre de la jornada institucional, los asistentes pudieron disfrutar y colaborar con una concurrida feria de platos dulces organizada para la ocasión, dándole un marco cálido y comunitario al cierre de este importante aniversario patrio.