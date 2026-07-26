Cosquín Rock 2027 se celebrará el 6 y 7 de febrero en Córdoba

El festival Cosquín Rock 2027 se llevará a cabo el 6 y 7 de febrero en Córdoba, con preventa de entradas iniciando el 29 de julio.

Hoy 06:21

El Cosquín Rock 2027 ha confirmado sus fechas, programándose para el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Este evento se ha consolidado como uno de los festivales musicales más relevantes de Argentina.

La venta de entradas comenzará el miércoles 29 de julio, con una preventa exclusiva para clientes BBVA, quienes podrán beneficiarse de financiación en hasta 12 cuotas sin interés, sujeto a disponibilidad. Posteriormente, se abrirá la venta general para el público.

La edición 2027 sigue a un Cosquín Rock 2026 exitoso, que atrajo a más de 90.000 personas y presentó más de 100 artistas en diversos escenarios del festival. Este crecimiento refleja la importancia del evento en el panorama musical latinoamericano.

Con 27 años de trayectoria, el festival no solo se ha reafirmado en el ámbito del rock, sino que también ha ampliado su oferta musical, incluyendo géneros como pop, música urbana, indie, electrónica y folclore.

La organización aún no ha revelado la grilla de artistas que participarán en esta edición, lo que genera expectativas entre los fanáticos de la música. Los interesados deberán estar atentos a las actualizaciones en el sitio oficial del festival.

Este festival no solo representa una cita obligada para los amantes de la música, sino también un evento cultural que impulsa el turismo en la región de Punilla, Córdoba. Con su diversidad musical, Cosquín Rock se mantiene como un referente en el calendario de festivales de Latinoamérica.