Berlín: un conductor atropelló y mató a un participante de la Marcha del Orgullo

Hay 15 heridos. La policía alemana investiga las circunstancias del episodio. Después del ataque, la camioneta fue abandonada en el parque, en una zona boscosa de la capital.

Hoy 07:02

Una persona murió y unas 15 resultaron heridas este sábado en Berlín luego de que el conductor de una camioneta atropellara a varios participantes de la marcha del Día del Orgullo en una zona cercana al Tiergarten, el gran parque del centro de la capital alemana donde se realizaba el cierre de la celebración.

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La Policía local informó que investiga las circunstancias del episodio y busca a posibles responsables.

Vehículo usado en el ataque

“Presuntamente ha entrado un coche en el parque y ha atropellado a varias personas y, también visiblemente heridos, por eso los bomberos de Berlín están atendiendo a pacientes en el Tiergarten”, indicó un portavoz policial a través de la cuenta oficial de X de la ciudad.

Después del ataque, la camioneta fue abandonada en el parque, en una zona boscosa de la capital, según confirmó la policía.

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El hecho ocurrió alrededor de las 20.00 (hora local) en la calle Lennéstrasse, una zona aledaña al Tiergarten que este sábado era escenario del final de la fiesta del Orgullo LGTBI, un evento que reunió a cientos de miles de personas en Berlín.

Las autoridades habían desplegado un operativo especial con unos 2.200 agentes de Policía para garantizar la seguridad durante la jornada. Tras el atropellamiento, los efectivos comenzaron a trabajar en la búsqueda de “posibles sospechosos” vinculados al episodio.

Los organizadores decidieron cancelar la celebración luego del incidente, según informaron medios alemanes como el diario Bild y la cadena NTV. En tanto, las autoridades pidieron a los participantes que no “crucen” el parque por el bosque, sino que utilicen únicamente las calles.

“Váyanse a casa, por favor”, pidieron los organizadores en Instagram.

Más temprano, cientos de miles de personas habían participado en la marcha del Orgullo, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania.

El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el parque Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo.

La Policía alemana continúa con la investigación para determinar cómo ocurrió el atropellamiento y si se trató de un hecho intencional o accidental.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó el crimen como un ataque a la “sociedad libre y abierta”. “Tras una celebración pacífica y colorida en Christopher Street en pro de un Berlín tolerante, el evento fue atacado de la manera más brutal”, denunció.

Wagner remarcó que Berlín es “la ciudad de la libertad”. Además, envió sus condolencias a las familias de las víctimas y agradeció a los servicios de emergencia de la ciudad por la rapidez con que desarrollaron el operativo. “Llegaron inmediatamente al lugar e hicieron todo lo que estuvo a su alcance”, agradeció.