Temperaturas agradables en Termas de Río Hondo: el clima del día Domingo 26 de julio de 2026

Los termenses disfrutarán de un día mayormente soleado con temperaturas agradables. El pronóstico se mantiene optimista para los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, en Termas de Río Hondo, los termenses se despiertan con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 13.1 °C y una sensación térmica de 8.4 °C. La humedad se encuentra en un 86%, lo que aporta una sensación de frescura en la mañana.

A medida que avanza la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24 °C, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los termenses que aprovechen este clima ideal para salir y disfrutar del sol.

El pronóstico para mañana, lunes 27 de julio, anticipa un día parcialmente nublado con una mínima de 16 °C y una máxima de 25.4 °C, lo que mantendrá el ambiente agradable pero con algunas nubes que podrían aparecer durante la tarde.

El martes 28 de julio, el clima volverá a ser soleado, con temperaturas que oscilarán entre 16.2 °C y 25.8 °C. Esta tendencia sugiere que el clima continuaría siendo propicio para actividades al aire libre durante toda la semana.

En resumen, hoy los termenses disfrutarán de un clima agradable y soleado, con una mínima de 12.9 °C y una máxima de 24 °C. Para mañana, las temperaturas variarán entre 16 °C y 25.4 °C, y el martes se prevé un día similar con mínimas y máximas de 16.2 °C y 25.8 °C respectivamente.

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