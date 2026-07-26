Revelaron cuánto dinero ya habría recaudado Wanda con sus cursos para emprendedoras

La conductora lanzó una academia online destinada a mujeres que buscan iniciar sus propios proyectos. En las últimas horas trascendió la cifra que habría generado desde su estreno.

Hoy 08:41

Wanda Nara causó sorpresa entre sus seguidores al anunciar que empezó a vender cursos para “mujeres emprendedoras”. Tal fue el revuelo, que en las últimas horas se conoció cuántas compradoras se habrían inscripto a sus clases online.

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Según se detalla en la página web de la “Academia Wanda”, para quienes residen en la Argentina el costo de inscripción y acceso al contenido es de $100.000 mientras que para el resto del mundo el precio es de 67 dólares.

Al aire de Implacables (El Nueve), la periodista Lola Cordero habló del interés por esta propuesta de la mediática. “Por lo que tengo entendido ya hay anotados cerca de 6 mil personas. O sea, ahora lo que hay que esperar es si esas personas que se anotaron y pagaron los 100 mil pesos o los 67 dólares quedan contentos con el curso”, sostuvo.

Si esa cifra se confirma, la recaudación de Wanda sería millonaria. Teniendo en cuenta que la inscripción cuesta 100 mil pesos, las 6 mil personas anotadas representarían un ingreso aproximado de 600 millones de pesos.

La Academia Wanda se presentó en las redes como un espacio de formación con clases online dirigidas a mujeres que buscan emprender, desarrollar sus propios proyectos y alcanzar la independencia económica.

En ese contexto, Cordero consideró que el verdadero balance llegará cuando los alumnos completen la capacitación. “Yo realmente no opinaría nada hasta que aquellos que hagan realmente el curso den su opinión”, remarcó.

Sin embargo, la panelista destacó el impacto que tuvo la convocatoria apenas abrió la inscripción. “Cerca de 6 mil personas para anotarse, a mí me parece que ya es un éxito”, concluyó.