Buscan con desesperación a un cachorro Bull Terrier robado de una casa en La Banda

Un cachorro de raza Bull Terrier, llamado "Bebé", es intensamente buscado por su familia tras ser robado de una vivienda ubicada en Lavalle y Chile, en el barrio San Martín de la ciudad de La Banda.

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Según informaron sus dueños, el hecho ocurrió el viernes 25 de julio, alrededor de las 20.30, cuando el animal fue sacado de la casa. Desde entonces, ofrecen recompensa por información que permita recuperarlo.

Además, señalaron que el cachorro pertenece a un niño con hipoacusia, quien se encuentra muy afectado por su desaparición. Cualquier dato sobre su paradero puede comunicarse al 3854-848957.