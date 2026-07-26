El clima en Añatuya promete días soleados: detalles para hoy Domingo 26 de julio de 2026

Los añatuyenses podrán disfrutar de un clima mayormente soleado en los próximos días, con temperaturas que irán en ascenso. Se espera un inicio de semana con condiciones agradables y algunas variaciones en el pronóstico.

Hoy 08:21

En la jornada de hoy, los añatuyenses se encontrarán con un clima cubierto, con una temperatura actual de 15.3 °C, aunque la sensación térmica será un poco más fresca, alcanzando los 10.2 °C. La humedad se mantiene alta, en un 89%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura durante las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que el clima mejore notablemente, ya que el pronóstico indica que se despejarán las nubes. La temperatura máxima alcanzará los 27.6 °C, lo que promete un ambiente más cálido y agradable para disfrutar en la tarde.

El viento sopla desde el noreste a una velocidad de 5.8 km/h, lo que también contribuirá a que el clima se sienta más fresco en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera que el ambiente se torne más cálido y soleado.

Para mañana, lunes 27 de julio, se anticipa un día totalmente soleado con temperaturas que oscilarán entre los 19.9 °C y 29.7 °C. Este clima favorable será ideal para que los añatuyenses realicen actividades al aire libre y disfruten de la naturaleza.

El martes 28 de julio, aunque el día comenzará con temperaturas mínimas de 19.2 °C, se prevén tormentas eléctricas en las cercanías, con una máxima de 26.5 °C. Por lo tanto, se recomienda a los añatuyenses estar atentos a los cambios climáticos y prepararse para posibles lluvias en la tarde.

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