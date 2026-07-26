El sol brilla en La Banda: pronóstico favorable para los bandeños este 26 de julio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se prepara para una jornada con clima despejado y temperaturas agradables. Los bandeños podrán disfrutar de un fin de semana soleado.

Hoy 08:11

La ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, despierta este Domingo 26 de julio de 2026 con un clima despejado y templado. La temperatura actual se sitúa en 13.9 °C, aunque la sensación térmica es de 9.5 °C debido a la alta humedad, que alcanza un 87%.

Para hoy, los bandeños pueden esperar un día soleado con una mínima de 13.8 °C y una máxima que podría llegar hasta los 27 °C. Este clima invita a salir y disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el sol que brilla en el horizonte.

El pronóstico para mañana, lunes 27 de julio, también se presenta favorable, ya que se anticipa otra jornada soleada con temperaturas que oscilarán entre los 18 °C de mínima y 28 °C de máxima. Sin duda, un buen momento para disfrutar de la calidez del verano en La Banda.

El martes 28 de julio seguirá la tendencia de calor, con un clima soleado y temperaturas que rondarán entre 18.4 °C y 27.2 °C. La continuidad de este clima agradable es ideal para que los bandeños se reúnan y compartan momentos al aire libre.

En resumen, los bandeños pueden esperar un inicio de semana agradable y soleado, con temperaturas que permitirán disfrutar del buen tiempo. Hoy, la mínima es de 13.8 °C y la máxima alcanzará los 27 °C, mientras que el pronóstico para los próximos días se mantiene en la misma línea, con temperaturas que se mantendrán cálidas y soleadas.

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