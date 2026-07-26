El amor de los dueños provoca un aumento en el ritmo cardíaco de los perros

Un estudio de Canine Cottages muestra que el ritmo cardíaco de los perros aumenta hasta un 46 % al escuchar la frase 'te amo', subrayando su conexión emocional con los humanos.

Hoy 07:01

Un reciente estudio de la empresa británica Canine Cottages ha revelado que el ritmo cardíaco de los perros puede incrementarse hasta un 46 % cuando sus dueños les expresan su amor diciendo 'te amo'. Esta investigación, aunque limitada a un grupo de cuatro perros, proporciona información valiosa sobre la respuesta emocional de las mascotas ante el cariño humano.

En el transcurso del estudio, los investigadores utilizaron monitores de frecuencia cardíaca para registrar las reacciones de los perros ante diversas interacciones. En estado de reposo, los caninos mostraron un promedio de 67 latidos por minuto, sin embargo, este número se disparó a 98 latidos por minuto al escuchar la frase 'I love you'.

Este notable aumento en el ritmo cardíaco indica una reacción emocional intensa ante el lenguaje afectivo, lo que valida la noción de que los perros comprenden más de lo que los humanos a menudo asumen.

Por otro lado, el estudio también obtuvo resultados interesantes al analizar la reacción de los perros a los abrazos. En contraste con el aumento del ritmo cardíaco provocado por el lenguaje afectivo, se observó una disminución del 23 % en la frecuencia cardíaca de los perros al recibir caricias o ser abrazados, indicando que el contacto físico puede generar una sensación de calma y seguridad.

Las implicaciones de estos hallazgos son significativas, ya que no solo refuerzan el vínculo emocional entre humanos y mascotas, sino que también abren la puerta a nuevas discusiones sobre la salud emocional y el bienestar de los animales.

El estudio proporciona evidencia concreta de que la conexión entre perros y emociones es profunda y medible, superando la idea de que se trata solo de respuestas condicionadas. La reacción del ritmo cardíaco muestra que los perros pueden experimentar alteraciones físicas al recibir palabras de afecto, evidenciando cómo un simple 'te amo' puede tener un impacto tangible en su organismo.

Expertos en comportamiento animal destacan que los perros son capaces de interpretar el tono de voz y el lenguaje corporal humano, lo que refuerza la necesidad de fomentar un vínculo saludable mediante la comunicación afectiva. Estudios anteriores han indicado que los perros pueden detectar emociones humanas y adaptar su comportamiento en función de ellas.

Más allá de lo emocional, los resultados de este estudio también sugieren que un entorno amoroso puede ser crucial para la salud general de las mascotas. La expresión de cariño y el lenguaje emocional pueden influir en el bienestar físico y mental de los perros, actuando el ritmo cardíaco como un reflejo de su estado emocional.