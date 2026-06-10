El gobernador Elías Suárez presentó “ServicioSGO”, la nueva plataforma digital para impulsar el trabajo local y la economía del conocimiento

La herramienta conecta a trabajadores de más de 350 oficios con ciudadanos que requieren servicios, mediante un sistema gratuito, seguro y con validación oficial, con el objetivo de modernizar la gestión y generar empleo genuino en la provincia.

Hoy 11:53

Como parte de las acciones impulsadas con el fin de facilitar el acceso a empleo genuino a más santiagueños, el gobernador Elías Suárez encabezó este miércoles en el Centro Cultural del Bicentenario el lanzamiento oficial de “ServicioSgo”, un ecosistema tecnológico que conectará a trabajadores de más de 350 oficios con los ciudadanos, garantizando seguridad, validación oficial y modernización del Estado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La plataforma digital pionera fue diseñada para conectar de manera directa y ágil a quienes ofrecen servicios a través de sus oficios, conocimientos y capacidades, con los ciudadanos y ciudadanas que requieran contratarlos.

La presentación se llevó a cabo en el Salón Auditorio del CCB, donde también fueron parte el vicegobernador Carlos Silva Neder; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O'Mill; y el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo.

Estuvieron presentes también ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo, la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, legisladores, los rectores de las universidades Nacional y Católica, representantes de la Cámara de Comercio e Industria, organizaciones sindicales, emprendedores y prestadores de servicios.

La aplicación contará inicialmente con 350 oficios disponibles, organizados por categorías especializadas, donde cada prestador estará plenamente validado y certificado, asegurando la calidad técnica y la confianza para ingresar a los hogares o comercios santiagueños.

En su discurso, el mandatario resaltó el objetivo de esta plataforma, “que acerca a quienes tienen un oficio, un emprendimiento a quienes conocen y tienen saberes con aquellos que requieren esos servicios y agiliza la actividad comercial”.

En esa misma línea destacó la capacitación para empleados públicos para lograr que las diferentes áreas del Estado puedan ofrecer al ciudadano más y mejores servicios y lo haga de manera más rápida y ágil. “De esta manera aspiramos a tener un Estado eficiente a la hora de gestionar, con un Estado ordenado y previsible”, dijo.

También con esta visión ratificó su compromiso con la capacitación de los jóvenes de 18 a 35 años, a través de cursos en distintos oficios para ofrecer servicios con mejor certificación.

Agregó: “Pero también pensamos que los aportes de tecnología en distintos ámbitos de la gestión de gobierno mejoran, por ejemplo, en el marco productivo. Santiago del Estero tiene una gran oportunidad en el contexto nacional de transformarse en una provincia capaz de producir, tanto en el sector agrícola como ganadero, y ese es un desafío que tenemos que tener todos, porque eso genera mayor crecimiento y mayor desarrollo provincial”.

En ese sentido, Suárez resaltó la necesidad de generar trabajo en el interior, como un desafío fundamental para este gobierno, fortaleciendo el arraigo mediante la generación de actividades económicas locales.

Con relación a la plataforma ServicioSgo dijo: “Esto es una muestra que va en el sentido que lo habíamos planteado desde el inicio de la gestión y que es incorporar tecnología en toda la gestión de gobierno”.

“Este es un camino adecuado; creo que Santiago del Estero mira hacia el futuro con otras expectativas, con mayor orden, con mayores posibilidades de crecer y desarrollarnos”, dijo al cerrar su mensaje.

Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Matilde O'Mill, detalló los fundamentos conceptuales de la plataforma, explicando que nace de una decisión política del gobernador y que fue desarrollada por CIID (Conocimiento, Innovación, Investigación y Desarrollo, Sociedad del Estado), con la colaboración del Ministerio de Educación y la Secretaría de Trabajo.

"El mundo del trabajo vive una transformación irreversible a nivel global y atraviesa una crisis muy profunda en nuestro país", contextualizó O'Mill, al analizar el escenario socioeconómico.

Además, precisó que ante la doble problemática de la falta de inserción laboral y la crisis de confianza social a la hora de contratar personal para el hogar o el comercio, el Gobierno provincial tiende un puente tecnológico seguro.

En este contexto también destacó el valor diferencial de la herramienta: "Hoy la confianza, la seguridad y la reputación de las personas es igual o más importante que su capacidad técnica. Por eso, este Gobierno que históricamente ha construido caminos para conectar el trabajo y la producción, hoy elige la tecnología para proteger y tender un nuevo puente de encuentro entre la oferta y la demanda".

O'Mill subrayó que ServicioSGO será una ventana de oportunidad clave para los egresados del programa provincial "Santiago crece con vos". "Queremos que ese certificado que obtuvieron en sus cursos de formación trascienda la capacitación y se convierta en una puerta abierta al empleo formal, con referencias explícitas y una validación institucional que los vincule activamente al circuito económico local", concluyó.

¿Cómo registrarse y formar parte de ServicioSgo?

La plataforma ya se encuentra disponible para toda la comunidad. El sistema permite el registro en dos modalidades según la necesidad del usuario: Para Prestadores de Servicios (Dar de alta tu oficio). Si ofreces un servicio, tienes un oficio o sos egresado de los programas de capacitación provinciales, puedes registrarte para validar tus certificaciones, crear tu perfil profesional y comenzar a recibir ofertas de trabajo de manera formal y segura.

Para Ciudadanos (Contratar un servicio): Si necesitas contratar personal calificado y con validación oficial para reparaciones, tareas o servicios profesionales, puedes registrarte como cliente para buscar perfiles calificados según tu zona y calificación.

Ya puedes ingresar, registrarte y darte de alta de forma totalmente gratuita a través del siguiente enlace oficial: www.serviciosgo.sde.gob.ar