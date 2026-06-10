Cristina Kirchner volvió a salir al balcón y recibió el respaldo de la militancia a un año de su condena

La expresidenta saludó a sus seguidores desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución. Organizaciones kirchneristas realizaron actos y concentraciones para reclamar su liberación y cuestionar la condena en la causa Vialidad.

Hoy 18:37

La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, volvió a aparecer este miércoles en el balcón de su domicilio de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria. Desde allí saludó a la militancia que se congregó frente al edificio para expresarle su apoyo al cumplirse un año de la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

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Vestida con un suéter verde y un jean, la exmandataria se mostró sonriente y agradeció los cánticos y muestras de respaldo de los militantes que se acercaron al lugar durante la jornada. La imagen fue celebrada por dirigentes y referentes del kirchnerismo, que difundieron videos y fotografías de la aparición en redes sociales.

La movilización fue impulsada principalmente por La Cámpora, que convocó a una concentración frente al domicilio de la expresidenta y organizó actividades similares en distintos puntos del país bajo consignas que reclamaron su liberación.

La fecha tiene una fuerte carga simbólica para el kirchnerismo. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. Días después, la Justicia autorizó que la pena fuera cumplida bajo la modalidad de prisión domiciliaria debido a su edad y a cuestiones de seguridad.

A un año de aquella decisión judicial, el caso continúa generando fuertes repercusiones políticas. Mientras el sector más cercano a la exmandataria insiste en denunciar una persecución judicial y reclama su liberación, otros sectores del peronismo mantienen posiciones más cautelosas frente a una figura que sigue ocupando un lugar central en la política argentina.

La concentración de este miércoles se desarrolló sin incidentes y volvió a mostrar la vigencia de la movilización kirchnerista alrededor de la figura de Cristina Kirchner, quien, pese a cumplir la condena en su domicilio, continúa siendo uno de los principales puntos de referencia dentro del peronismo de cara al escenario político que comienza a configurarse para las elecciones de 2027.