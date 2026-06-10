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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 17º
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Policiales

“Te voy a reventar la cara...”: una madre amenazó a una docente por una nota sobre su hija

La agresión se produjo mediante un audio de WhatsApp. La docente denunció el hecho y la Justicia dictó una perimetral por 90 días.

Hoy 11:18
Imagen ilustrativa

Una docente de 40 años denunció haber sido víctima de amenazas de muerte por parte de la madre de una de sus alumnas, en un grave episodio ocurrido en una escuela primaria ubicada en la intersección de Rivadavia y Milburg.

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El conflicto se habría originado a partir de una observación realizada por la maestra en la libreta de calificaciones de la menor, en la que se recomendaba mejorar la asistencia a clases.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria N° 4, la docente se encontraba en horario de clases cuando recibió en su teléfono celular un audio de WhatsApp con fuertes amenazas. En el mensaje, la mujer le recriminaba la nota y lanzaba advertencias de extrema violencia física.

Que sea la última y primera vez que a mi hija le escribas en su evaluación que debe asistir a clases, porque te voy a reventar la cara a piñas cuando te vea. Va a ser tu último día”, expresaba el audio, según la presentación judicial.

La situación generó preocupación en el ámbito escolar, no solo por la gravedad de las amenazas, sino porque la acusada reside frente al establecimiento educativo, lo que incrementó el temor de un posible cruce entre ambas al finalizar la jornada.

Tras la denuncia, la docente se dirigió a la dependencia policial para formalizar la acusación por amenazas. Intervino el fiscal de turno, Dr. Diego Cortés, quien dispuso de manera inmediata una prohibición de acercamiento y contacto por el plazo de 90 días en favor de la víctima.

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