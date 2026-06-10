“Hay dos opciones y vamos a esperar”: Scaloni aún no definió al reemplazante de Balerdi

El entrenador de la Selección Argentina se mostró conforme con el triunfo ante Islandia y aseguró que se tomará unos días más para elegir quién ocupará el lugar del defensor en el debut mundialista frente a Argelia.

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La Selección Argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una sólida victoria por 3-0 sobre Islandia en Auburn, Alabama, en el último amistoso antes del debut frente a Argelia, previsto para el próximo 16 de junio. Con goles de Lautaro Martínez, Lionel Messi y Thiago Almada, el conjunto albiceleste dejó una buena imagen colectiva y sumó confianza de cara al inicio de la defensa del título.

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Tras el encuentro, el entrenador Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que analizó el rendimiento de sus dirigidos, habló sobre algunos nombres propios, se refirió a la búsqueda del reemplazante de Leonardo Balerdi y dejó un mensaje de cautela pese al buen presente que atraviesa el equipo.

El técnico se mostró conforme con lo realizado por sus futbolistas y destacó que el amistoso cumplió con los objetivos que se habían planteado antes del partido. “Estamos satisfechos, pudimos repartir minutos y salió todo como pensábamos”, expresó. Además, remarcó que el encuentro le permitió sacar conclusiones importantes de cara al debut mundialista. “El partido de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a qué le podía hacer falta al equipo”, sostuvo.

Uno de los temas centrales de la conferencia fue la ausencia de Balerdi y la definición sobre quién ocupará su lugar en la formación titular. Aunque reconoció que tiene una idea avanzada, el entrenador prefirió no apresurarse. “Capaz que me tomo dos días más para pensar el reemplazante de Balerdi. Tenemos una idea de quién puede ser; la prueba de hoy me dejó satisfecho. Hay dos opciones y vamos a esperar”, afirmó.

Scaloni también se detuvo en el rendimiento de Exequiel Palacios, uno de los futbolistas que dejó una buena impresión durante el amistoso ante los europeos. “Palacios me parece que hizo un muy buen partido. Nos está dando muchísimo en esa posición como volante de contención”, señaló al valorar el aporte del mediocampista en una zona clave del equipo.

Más allá del aspecto futbolístico, el entrenador dejó un mensaje de prudencia a pocos días del estreno en la Copa del Mundo. “Le dije a los jugadores que estamos bien pero eso no garantiza nada. Lo que está claro es que van a dejar todo hasta el último momento”, manifestó, dejando en claro que el buen presente del seleccionado no asegura resultados y que el desafío recién comenzará cuando ruede la pelota en el torneo.

En esa misma línea, destacó el compromiso y la identidad que el plantel mantiene desde hace varios años. “La gente se va a seguir sintiendo identificada con este equipo”, aseguró, una frase que refleja el vínculo construido entre la Selección Argentina y los hinchas desde la obtención del título mundial.

Otro de los aspectos abordados por Scaloni fue el impacto de las altas temperaturas y las pausas de hidratación durante los encuentros. El entrenador explicó que esas interrupciones pueden modificar el desarrollo de un partido dependiendo del contexto. “La pausa de hidratación, si vos venís con la inercia de atacar, te corta el partido. Para los equipos que están agobiados es positiva, y para los que están atacando puede cambiar el panorama”, analizó.

Finalmente, el DT resumió las sensaciones que le dejó el equipo en la recta final de la preparación mundialista y destacó el momento que atraviesa el grupo. “Estamos en un momento importante, estamos bien, pero eso no te garantiza nada. Lo que sé es que estos chicos van a dejar todo, cuando juegan es un espectáculo, te da la sensación de que el equipo está”, concluyó.

Con el amistoso ya en el pasado y las últimas decisiones por tomar, la Selección Argentina comienza a enfocarse de lleno en el debut ante Argelia, donde iniciará un nuevo camino con la ilusión de volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol mundial.