Un estudio revela qué factores influyen en la felicidad de los padres solteros

La investigación encontró diferencias en los niveles de bienestar, pero también identificó elementos capaces de reducir el estrés y mejorar la satisfacción personal.

Hoy 12:03

Los padres solteros no habían sido objeto de grandes estudios de la psicología hasta este 2026, que finalmente se enfocó en desarrollar los parámetros necesarios para entender la razón por la que son más infelices.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El estudio destaca esta como su premisa mayor, aunque también asegura que pueden encontrar alivio, en la mayoría de los casos, apoyándose en otros factores que van desde lo económico hasta lo sentimental.

Las razones, según la psicología, por las que los padres solteros son más infelices

El número de padres (tanto hombres como mujeres) que crían a sus hijos de forma solitaria aumentó mucho en los últimos años, pero no fue un campo tan estudiado como si era la crianza conjunta.

Aunque hasta este año no existían grandes estudios sobre esto, es de público conocimiento los malabares que tienen que hacer los padres solteros para sostener la crianza y las situaciones únicas que viven, muy diferentes a las de la familia tradicional.

Por eso, psicólogos de la Universidad de Bamberg en Alemania investigaron y recogieron datos de más de 2,5 millones de personas voluntarias. El gran tamaño de la muestra hace que su resultado sea bastante confiable, además de que se evaluaron diferentes situaciones y posibilidades de cada uno para entender los factores de esa mayor infelicidad.

El estudio arrojó varios hallazgos concluyentes sobre los padres solteros, siendo el primero que su felicidad es menor a la de los que crían juntos a sus hijos. La diferencia entre hombres y mujeres no fue grande en ese aspecto. Otro resultado que sorprendió es que los padres solteros son más felices que los que no tienen hijos.

A pesar de sus conclusiones, también hubo varias diferenciaciones, como, por ejemplo, la felicidad de padres solteros era mayor en ciertas regiones como la escandinava, llegando a casi el 80%, muy superior a otros lugares, que apenas llegaban al 50%.

Los factores en los que los padres solteros encuentran alivio ante la mayor infelicidad

Además de las conclusiones sobre la infelicidad de los padres solteros, el estudio consideró muchos factores que pueden considerarse importantes para aliviar la emoción negativa ante la crianza que no es con una pareja.

Uno de estos casos tenía que ver con el acceso a una guardería: los padres solteros que podían contar con ese servicio eran más felices que los que no podían obtenerlo. Esto puede deberse a la necesidad de dejar a los hijos en manos capacitadas en el tiempo laboral del adulto, lo que es un impedimento para muchos, llevándolos a hacer malabares en el día a día.

Por el mismo lado, los padres que tenían una buena red social, que se puede entender como amigos y familiares que pueden ser de apoyo, eran más felices, al igual que aquellos que cuentan con un trabajo estable.

A la par, aquellos con mayores ingresos mostraron una felicidad más grande que los que se encuentran con el estrés laboral. Esto se ancla a lo anterior, ya que más dinero supone un mejor acceso a los diferentes servicios que pueden ayudar con la crianza en el día a día. Las mujeres solteras también destacaron la igualdad de género como un factor potente en el incremento de la felicidad.

Por último, los solteros que encontraron una nueva pareja tras convertirse en padres terminaron siendo más felices que los que permanecieron solos en un largo plazo. Esto se volvió cada vez más normal a nivel social, el ensamblar nuevas familias puede ser muy importante en la crianza.

Más allá de los resultados del estudio que se desarrolló en Alemania, es claro que es importante contar con ciertas herramientas en la crianza de los hijos, sobre todo desde el lado económico, para que no termine siendo un problema que arrastre emociones negativas.