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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 20º
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Mascotas

Buscan a León, un perrito que se perdió en Villa del Carmen

El animal fue visto por última vez en el sector 738 del barrio. Su familia solicita la colaboración de los vecinos para dar con su paradero.

Hoy 12:15
León

León, un perro que se encuentra en celo, es intensamente buscado por su familia luego de haberse extraviado en el barrio Villa del Carmen, sector 738.

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Sus dueños solicitaron la ayuda de la comunidad para localizarlo y pidieron a quienes puedan haberlo visto o tengan algún dato sobre su ubicación que se comuniquen de manera inmediata.

Según indicaron, León desapareció en las últimas horas y desde entonces no han logrado encontrarlo, por lo que difundieron su búsqueda a través de redes sociales y distintos canales de comunicación.

Cualquier información que ayude a encontrarlo puede ser comunicada al teléfono 155076040.

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