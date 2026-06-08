Con un gol de Messi, Argentina festejó ante Islandia en el último amistoso antes del Mundial

La Pulga ingresó en el segundo tiempo y marcó el segundo de penal. Barco abrió la cuenta y Almada selló el 3-0 de la Scaloneta en Alabama.

Hoy 00:13

La Selección Argentina cerró de la mejor manera su preparación para el Mundial 2026 al vencer por 3-0 a Islandia en un amistoso internacional disputado en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se impuso con goles de Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada, y llegará al debut mundialista con dos victorias en sus dos partidos preparatorios, luego del triunfo por 2-0 ante Honduras.

Argentina abrió el marcador rápidamente, a los 7 minutos del primer tiempo, cuando Valentín Barco tomó un rebote en el borde del área y sacó un potente remate de empeine que ingresó bajo, junto al poste derecho del arquero Elias Olafsson.

Antes y después del gol, la Albiceleste mostró momentos de buen juego, especialmente con las apariciones de Nicolás Paz, Giuliano Simeone y el propio Barco, que fue uno de los futbolistas más activos durante la primera mitad.

Islandia también tuvo algunas aproximaciones, la más clara en el arranque, cuando Mikael Ellertson desvió un remate de primera cerca del arco argentino. Más tarde, Gerónimo Rulli respondió ante un disparo bajo de Isak Johannesson.

En el complemento, Argentina mantuvo el control y generó varias situaciones para ampliar la diferencia. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez tuvieron chances claras, pero ambos se toparon con los postes.

El segundo gol llegó a los 26 minutos del segundo tiempo, después de una gran intervención de Lionel Messi, quien había ingresado desde el banco. El capitán filtró un pase excepcional para Lautaro Martínez, que fue derribado dentro del área por Olafsson.

Messi se hizo cargo del penal y definió con categoría, levantando el remate al ángulo izquierdo del arquero islandés para establecer el 2-0.

Sobre el final, a los 41 minutos del complemento, la Selección volvió a golpear con una buena jugada colectiva. Rodrigo De Paul combinó con Messi y la acción terminó con un centro atrás para la llegada de Thiago Almada, quien convirtió el 3-0 definitivo.

Con esta victoria, Argentina cerró su gira amistosa con puntaje ideal y sin recibir goles. Ahora, el equipo de Scaloni enfocará toda su atención en el debut mundialista, que será el martes 16 de junio desde las 22, hora argentina, ante Argelia, en Kansas City.