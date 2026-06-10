La Justicia tucumana confirmó el sobreseimiento de los jugadores de Vélez acusados de abuso sexual

Se trata del segundo fallo favorable a los futbolistas en menos de seis meses.

Hoy 12:09

La resolución también dispuso el levantamiento de las medidas cautelares de menor intensidad que aún pesaban sobre los acusados y ratificó el envío de una copia del expediente a la Justicia Federal, para que analice si corresponde iniciar una investigación por el presunto delito de trata de personas.

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El caso se inició el 7 de marzo de 2024, cuando una joven se presentó ante las autoridades y denunció que, días antes, habría sido abusada sexualmente por cuatro jugadores de Vélez en un hotel de la zona del ex Abasto. Los futbolistas habían llegado a Tucumán para disputar un partido ante Atlético.

A partir de la denuncia, y por pedido de la fiscal María Eugenia Posse, fueron imputados Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio. El caso tuvo trascendencia nacional.

En diciembre pasado, a horas del inicio de la feria judicial, el juez Augusto Paz Almonacid rechazó el pedido de exclusión probatoria solicitado por la querella y dispuso el sobreseimiento de los cuatro acusados. Según esa resolución, se había tratado de una relación consentida y no de un abuso.

Los representantes legales de la denunciante impugnaron el fallo. Luego de cumplirse los pasos procesales, se realizaron cuatro audiencias que se extendieron por más de 30 horas, en las que la querella formuló sus cuestionamientos y las defensas pidieron que fueran rechazados.

Los letrados de la joven solicitaron que se analizara la exclusión probatoria de las pericias realizadas sobre los teléfonos celulares de testigos de la causa. También cuestionaron el sobreseimiento de los acusados y pidieron que se mantuvieran algunas medidas cautelares, como la caución fijada y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Además, solicitaron que se rechazara la remisión de copias del expediente a la Justicia Federal para que investigara la posible comisión del delito de trata de personas.

El auxiliar Osvaldo Martínez Terán, siguiendo instrucciones de la fiscal Adriana Reynoso Cuello, no formuló planteos porque el Ministerio Público Fiscal no había impugnado la resolución de Paz Almonacid. Aclaró que su participación en la audiencia tenía como único objetivo garantizar la validez legal del proceso.

Por su parte, los defensores Florencia Abdala y Camilo Atim, por Florentín Bobadilla; José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Battaglia, por Cufré y Osorio; y Ernesto Baaclini, por Sosa, solicitaron el rechazo de todos los planteos de la querella.

En aquel momento, la jueza Patricia Carugatti había anunciado que se tomaría 20 días para resolver el caso y que daría a conocer su decisión por escrito. Hace unas horas, las partes fueron notificadas del fallo que confirmó el sobreseimiento de los futbolistas.