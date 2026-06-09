Antonela Roccuzzo cruzó a una usuaria por los rumores sobre supuestos retoques estéticos de Lionel Messi: "No pegaste una"

La esposa del capitán de la Selección argentina salió al cruce de una médica que analizó en redes los presuntos cambios físicos del futbolista. Su respuesta no tardó en volverse viral.

Hoy 22:10

Antonela Roccuzzo sorprendió en redes sociales al salir de su habitual bajo perfil para responderle a una usuaria que había publicado un video sobre supuestos retoques estéticos de Lionel Messi. Con una frase breve, pero contundente, la empresaria desmintió las versiones y generó una fuerte repercusión.

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El episodio comenzó cuando Celeste Nardanone, quien se presenta en sus redes como médica especialista en armonización facial, compartió un análisis sobre los cambios físicos del capitán de la Selección argentina a lo largo de los años. En el video, la profesional planteó que los tratamientos estéticos no son exclusivos de las mujeres y aseguró que Messi habría recurrido a diferentes procedimientos.

“¿Creíste que los jugadores de la Selección no se hacían retoques faciales? ¿O que la armonización facial era solo para mujeres? Acá te muestro qué se hizo Lionel Messi en la cara”, escribió la usuaria junto a la publicación.

Durante su explicación, Nardanone comparó imágenes del futbolista de sus primeros años de carrera con otras más actuales. Allí hizo referencia a presuntos cambios en la nariz, el mentón, la mirada, las orejas, los pómulos y la dentadura. Según su análisis, el astro argentino se habría realizado una rinoplastia, rellenos con ácido hialurónico, Botox ocasional, carillas dentales, una corrección de orejas y una blefaroplastia.

“Chicos, no me van a decir que esta nariz es igual a esta. Acá hay una rinoplastia de una”, afirmó en uno de los tramos del video. También sostuvo que uno de los cambios más notorios se podía observar en el mentón y mencionó una supuesta intervención para modificar la posición de las orejas.

El video comenzó a circular rápidamente y acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones. Sin embargo, entre todas las respuestas apareció una que llamó especialmente la atención: la de Antonela Roccuzzo.

La esposa de Messi no dejó pasar la publicación y le respondió de manera directa. “¡No pegaste una!”, escribió. Luego agregó: “Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama Invisalign”.

Con ese comentario, Antonela desmintió los supuestos procedimientos estéticos mencionados por la usuaria y aclaró que el único cambio vinculado a la dentadura del futbolista fue el uso de Invisalign, un sistema de ortodoncia invisible que utiliza alineadores transparentes y removibles para corregir la posición de los dientes, sin necesidad de una intervención quirúrgica.

La respuesta de Roccuzzo se viralizó en cuestión de horas y generó una ola de comentarios entre los usuarios. Muchos destacaron el tono irónico de su mensaje y celebraron que haya salido a defender a Messi frente a las especulaciones.

Por su parte, Nardanone también respondió al comentario de Antonela y defendió el contenido de su publicación. “Gracias por comentar mi video... lo hice con absoluta seriedad y respeto, pensando en el beneficio que le hace a muchas personas saber que estos tratamientos son posibles y que pueden ayudarlos; hay mucho prejuicio y muchos no quieren contar sus secretos... lo entiendo, me pasa a diario en consultorio... Cariños y mi admiración completa, siempre”, escribió.

El cruce no tardó en convertirse en tema de conversación en redes sociales, donde la intervención de Antonela volvió a dejar en claro que, aunque suele mantenerse al margen de las polémicas, no duda en responder cuando se trata de defender a su familia.