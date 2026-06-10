Buscan a una mujer y a su hija de 7 años desaparecidas en Córdoba

Según informaron las autoridades, la última vez que fueron vistas fue en la vivienda del hermano de María Gimena, ubicada en el sector oeste de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con los datos aportados en la denuncia, madre e hija atraviesan una situación de calle y suelen pasar las noches en distintos puntos del centro cordobés y en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

Ante este escenario, los investigadores trabajan para reconstruir sus movimientos y reunir información que permita localizarlas.

En el pedido oficial de búsqueda, la Justicia difundió las características físicas de ambas para facilitar su identificación.

María Gimena Córdoba tiene 45 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña, tiene el cabello teñido de castaño medio claro y ojos oscuros.

Por su parte, Ana Luz Córdoba, de 7 años, mide cerca de un metro de altura, tiene piel blanca, cabello castaño y ojos oscuros.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron la importancia de que cualquier persona que cuente con información se comunique de inmediato con las autoridades.

Los datos pueden aportarse en la Unidad Judicial 12, a los teléfonos 351-5642877 o 4481016 interno 34221.

También se puede concurrir personalmente a la sede ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba.

Los investigadores señalaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda y esclarecer qué ocurrió con la mujer y la niña.