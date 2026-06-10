Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 20º
X
Regionales

Buscan a una mujer y a su hija de 7 años desaparecidas en Córdoba

María Gimena Córdoba, de 45 años, y la pequeña Ana Luz son intensamente buscadas por la Justicia. Fueron vistas por última vez en la zona oeste de la capital provincial.

Hoy 12:09

La Justicia de Córdoba activó un operativo para encontrar a María Gimena Córdoba, de 45 años, y a su hija Ana Luz Córdoba, de 7, quienes desaparecieron en las últimas horas y son buscadas intensamente.

Según informaron las autoridades, la última vez que fueron vistas fue en la vivienda del hermano de María Gimena, ubicada en el sector oeste de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo con los datos aportados en la denuncia, madre e hija atraviesan una situación de calle y suelen pasar las noches en distintos puntos del centro cordobés y en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

Ante este escenario, los investigadores trabajan para reconstruir sus movimientos y reunir información que permita localizarlas.

En el pedido oficial de búsqueda, la Justicia difundió las características físicas de ambas para facilitar su identificación.

María Gimena Córdoba tiene 45 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez trigueña, tiene el cabello teñido de castaño medio claro y ojos oscuros.

Por su parte, Ana Luz Córdoba, de 7 años, mide cerca de un metro de altura, tiene piel blanca, cabello castaño y ojos oscuros.

Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron la importancia de que cualquier persona que cuente con información se comunique de inmediato con las autoridades.

Los datos pueden aportarse en la Unidad Judicial 12, a los teléfonos 351-5642877 o 4481016 interno 34221.

También se puede concurrir personalmente a la sede ubicada en José Villegas 2100, barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba.

Los investigadores señalaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda y esclarecer qué ocurrió con la mujer y la niña.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un gol de Messi, Argentina festejó ante Islandia en el último amistoso antes del Mundial
  2. 2. El santiagueño detenido en Brasil por racismo denunció que fue golpeado por otros presos
  3. 3. La Banda: incendiaron una casa por el crimen de Lucas Roldán
  4. 4. “Hay dos opciones y vamos a esperar”: Scaloni aún no definió al reemplazante de Balerdi
  5. 5. Antonela Roccuzzo cruzó a una usuaria por los rumores sobre supuestos retoques estéticos de Lionel Messi: "No pegaste una"
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT