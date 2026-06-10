Buscan identificar a dos personas que ingresaron a la casa de Barrelier tras la llegada de Agostina

Peritos y bomberos realizaron un nuevo allanamiento en la vivienda del principal acusado por el femicidio de Agostina Vega. Buscan obtener muestras de ADN para determinar quiénes son las personas que ingresaron al inmueble una hora después que la adolescente.

Hoy 18:46

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, sumó este miércoles un nuevo capítulo con un allanamiento realizado en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, principal acusado por el crimen. El procedimiento tuvo lugar en la casa ubicada sobre calle Juan del Campillo al 800, donde trabajaron peritos y efectivos de Bomberos en busca de nuevas evidencias.

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Según trascendió, el objetivo principal del operativo fue recolectar muestras de ADN que permitan identificar a dos personas que habrían ingresado a la propiedad aproximadamente una hora después de la llegada de Agostina. Los investigadores consideran que determinar quiénes fueron esos individuos podría resultar clave para reconstruir lo ocurrido durante las horas posteriores al asesinato.

De acuerdo con la información difundida, los trabajos también estuvieron orientados a continuar la búsqueda de restos de la adolescente, ya que los peritos sostienen que todavía no fueron halladas todas las partes del cuerpo. Por ese motivo, los especialistas ingresaron con herramientas para remover sectores de la vivienda e inspeccionar distintas áreas del inmueble.

En paralelo, el abogado de Osvaldo Fassetta, uno de los imputados por encubrimiento agravado, insistió en desvincular a su cliente de los hechos. El letrado aseguró que cuenta con pruebas suficientes para demostrar que Fassetta se encontraba trabajando en un kiosco durante la noche del crimen y sostuvo que no es una de las personas que aparecen ingresando a la casa.

Además, reveló que Barrelier había visitado a Fassetta antes de encontrarse con Agostina y que posteriormente le envió un mensaje que ahora forma parte de la investigación. Según indicó, el acusado le habría advertido: "No voy a volver, no vuelvas a casa porque tengo algo".

El nuevo allanamiento se realizó pocos días después de que se incorporara a la causa un video que muestra a Barrelier junto a Soledad Andreani, propietaria del Ford Ka utilizado en la investigación y también detenida por encubrimiento agravado, realizando compras en una ferretería del barrio Yofré.

Las imágenes, difundidas por el medio cordobés El Doce TV, fueron registradas el lunes 25 de mayo alrededor de las 13 y muestran a ambos adquiriendo distintos elementos. Entre ellos figuraba un serrucho que, según explicaron, iba a ser utilizado para cortar un limonero. El material fue incorporado al expediente y es analizado por los investigadores en el marco de la causa.

La investigación continúa bajo la órbita de la fiscalía que lleva adelante el caso, mientras avanzan las pericias destinadas a identificar a las personas que ingresaron a la vivienda y a esclarecer completamente las circunstancias en las que fue asesinada Agostina Vega.