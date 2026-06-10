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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 17º
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Brian Sarmiento es eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Brian Sarmiento, ex futbolista y participante de Gran Hermano Generación Dorada, fue eliminado por decisión del público este lunes, obligándolo a abandonar la casa.

Hoy 19:36

El participante Brian Sarmiento, conocido por su trayectoria en el fútbol, fue eliminado este lunes de Gran Hermano Generación Dorada tras la decisión del público, lo que lo llevó a abandonar la casa más famosa del país.

Durante la transmisión en vivo por Telefe, el concursante se enfrentó en un duelo a su rival de placa, Zunino, lo que marcó el desenlace de su participación en el reality show.

Los concursantes que formaron parte de la placa de eliminación fueron Brian Sarmiento, Hanssen, Juanicar, Yipio y Zunino. La primera persona en ser salvada de la eliminación fue Hanssen, seguida por Juanicar y más tarde Yipio, quienes lograron mantenerse en el certamen.

Finalmente, Brian y Zunino llegaron a la instancia decisiva para determinar quién abandonaría la casa. Las encuestas previas a la gala de eliminación, conducida por Fede Bongiorno en redes sociales, indicaban que la decisión sería reñida, aunque se preveía que Zunino podría ser el eliminado.

Sin embargo, al momento de la revelación, Santiago del Moro, el conductor del programa, anunció la salida del ex futbolista, sorprendiendo a muchos de los seguidores del reality.

Antes de su partida, Brian Sarmiento dejó un mensaje de despedida, expresando sus disculpas por “haberle causado algún daño a alguien” y se retiró con dignidad del lugar.

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