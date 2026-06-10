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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 17º
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Somos Deporte

Central Córdoba le ganó a Yanda FC y se subió a lo más alto de la Zona Capital

En El Zanjón, el Ferroviario se quedó con el partido por 2 a 1 en el marco de la fecha 8 de la Liga Santiagueña.

Hoy 20:56

Central Córdoba consiguió tres puntos fundamentales al derrotar por 2 a 1 a Yanda FC en el predio sintético de El Zanjón, en un encuentro correspondiente a la octava fecha del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

Francisco Cuevas en dos oportunidades aprovechó para darle la ventaja al elenco santiagueño en tanto que Valentín Morales, descontó para la visita.

El Ferroviario llegó a las 14 unidades y alcanzó en la cima de la Zona Capital a Estudiantes de Huaico Hondo, manteniéndose firme en la lucha por la clasificación. Por su parte, Yanda continúa con 7 puntos en la tabla.

En Reserva, la victoria quedó para Yanda FC, que se impuso por 1 a 0.

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