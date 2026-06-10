Mitre y Güemes ya conocen a los árbitros para la fecha 18 de la Primera Nacional

Los representantes santiagueños tendrán acción este domingo por una nueva jornada de la Primera Nacional 2026. El Auri recibirá a Los Andes, mientras que el Gaucho visitará a Temperley.

Hoy 19:55

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para la 18ª fecha de la Primera Nacional 2026, jornada en la que Mitre y Güemes buscarán sumar puntos importantes en sus respectivas zonas.

Por la Zona A, Mitre será local este domingo 14 de junio desde las 16 ante Los Andes en Santiago del Estero. El encargado de dirigir el encuentro será Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Martín Saccone como asistentes. El cuarto árbitro será Guillermo González.

El conjunto aurinegro intentará hacerse fuerte en casa y volver al triunfo frente a un rival que pelea en los puestos altos de la zona.

Por su parte, en la Zona B, Güemes afrontará una exigente visita a Temperley, también el domingo desde las 16. El árbitro principal será Jorge Broggi, acompañado por Juan Pablo Millenaar y Damián Olivetto como jueces asistentes. Nicolás Kresta se desempeñará como cuarto árbitro.

El equipo santiagueño buscará sumar fuera de casa para continuar escalando posiciones para salir de la zona baja.

De esta manera, los dos representantes de Santiago del Estero ya tienen confirmadas las autoridades para sus compromisos de la fecha 18, una jornada que puede resultar clave en el desarrollo de la temporada de la Primera Nacional.