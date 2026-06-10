Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUN 2026 | 17º
X
Somos Deporte

Mitre y Güemes ya conocen a los árbitros para la fecha 18 de la Primera Nacional

Los representantes santiagueños tendrán acción este domingo por una nueva jornada de la Primera Nacional 2026. El Auri recibirá a Los Andes, mientras que el Gaucho visitará a Temperley.

Hoy 19:55

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones arbitrales para la 18ª fecha de la Primera Nacional 2026, jornada en la que Mitre y Güemes buscarán sumar puntos importantes en sus respectivas zonas.

Por la Zona A, Mitre será local este domingo 14 de junio desde las 16 ante Los Andes en Santiago del Estero. El encargado de dirigir el encuentro será Maximiliano Macheroni, quien estará acompañado por Gonzalo Ferrari y Martín Saccone como asistentes. El cuarto árbitro será Guillermo González.

El conjunto aurinegro intentará hacerse fuerte en casa y volver al triunfo frente a un rival que pelea en los puestos altos de la zona.

Por su parte, en la Zona B, Güemes afrontará una exigente visita a Temperley, también el domingo desde las 16. El árbitro principal será Jorge Broggi, acompañado por Juan Pablo Millenaar y Damián Olivetto como jueces asistentes. Nicolás Kresta se desempeñará como cuarto árbitro.

El equipo santiagueño buscará sumar fuera de casa para continuar escalando posiciones para salir de la zona baja.

De esta manera, los dos representantes de Santiago del Estero ya tienen confirmadas las autoridades para sus compromisos de la fecha 18, una jornada que puede resultar clave en el desarrollo de la temporada de la Primera Nacional.

TEMAS Primera Nacional Club Atlético Güemes Club Atlético Mitre
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: incendiaron una casa por el crimen de Lucas Roldán
  2. 2. El santiagueño detenido en Brasil por racismo denunció que fue golpeado por otros presos
  3. 3. Seguí en vivo la Edición Central de Noticiero 7
  4. 4. “Te voy a reventar la cara...”: una madre amenazó a una docente por una nota sobre su hija
  5. 5. El gobernador Elías Suárez presentó “ServicioSGO”, la nueva plataforma digital para impulsar el trabajo local y la economía del conocimiento
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT