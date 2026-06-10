Estados Unidos volvió a bombardear objetivos en Irán y crece la tensión en Medio Oriente

Las fuerzas estadounidenses lanzaron una nueva oleada de ataques contra territorio iraní y afirmaron que se trató de acciones en "legítima defensa". Se reportaron explosiones en varios puntos estratégicos del sur del país.

Hoy 19:46

La escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán sumó un nuevo episodio este miércoles por la noche, cuando las fuerzas estadounidenses lanzaron una nueva serie de ataques aéreos sobre territorio iraní, según informó el propio ejército norteamericano.

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Se trata del segundo día consecutivo de operaciones militares contra la república islámica, en medio de un escenario de creciente conflicto en Medio Oriente tras el derribo de un helicóptero estadounidense, un hecho que Washington atribuye a la acción de un dron iraní.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) señaló que se llevaron a cabo "ataques adicionales en legítima defensa contra múltiples objetivos en Irán".

Poco después del anuncio oficial, comenzaron a reportarse explosiones en distintos puntos del país persa, lo que generó una fuerte preocupación por una posible profundización del conflicto regional.

De acuerdo con medios iraníes, los estallidos se registraron en zonas ubicadas en el sur del país, particularmente en áreas cercanas al estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

Los reportes mencionaron explosiones en la ciudad portuaria de Bandar Abás, así como en la isla de Qeshm y en las localidades de Minab y Sirik.

La nueva ofensiva se produce en un contexto de máxima tensión militar en la región, luego de una serie de ataques y contraataques que involucran a Estados Unidos, Irán y distintos actores regionales.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no difundieron un balance oficial sobre posibles daños o víctimas producto de los bombardeos, mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de un conflicto que amenaza con extenderse y desestabilizar aún más a Medio Oriente.